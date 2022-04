Gaëtane Boutez a repris le café du Centre!

En effet, en avril 2019, Gaëtane Boutez reprenait le café "L’hôtel de ville" à Warneton. Originaire de Boeschepe et résidant alors à Poperinge, cette Française se décidait à passer indépendante. Et le succès a été de suite au rendez-vous. L’année suivante, la brasserie Bataille propose de reprendre le "Vintage 66" où se trouve également un logement dans lequel le couple et leurs trois enfants emménagent.

" Dès janvier, la brasserie Bataille m’a contactée pour reprendre le café du Centre, laissé libre par le précédent exploitant, confie Gaëtane. Évidemment, vu son potentiel, cela nous a de suite intéressés, mais on ne peut pas se couper en quatre! Finalement, la solution est venue de ma sœur Lucie. Elle travaillait dans une grande surface et, parfois, le week-end, elle venait me donner un coup de main à Warneton. Elle a découvert qu’elle adorait cela! Finalement, nous l’avons embauchée à plein-temps et elle travaille, alternativement avec moi, à Comines et à Warneton."

Le café du Centre a donc retrouvé vie: " Nous ouvrons tous les jours de 10h à 20h30, sauf le mardi et le mercredi. Nous proposons de la petite restauration, que je fais moi-même: des planches, des crêpes, de la glace, des gaufres, des milk-shakes, etc. J’ai toujours rêvé d’ouvrir un restaurant! D’emblée, nous avons rencontré le succès tant à l’intérieur du café qu’ en terrasse. Et cela fait vraiment plaisir! "

Un établissement aux multiples possibilités

Le café renferme aussi une belle salle: " Elle est proposée en location avec ou sans traiteur. Même si je suis plutôt d’humeur gaie, nous accueillerons des repas d’enterrement. Il faut savoir s’adapter aux demandes! Nous organiserons aussi des soirées, genre thé dansant ou fête du 31 décembre. J’aime bien le contact avec les gens et ils me le rendent bien. Certains de mes clients sont devenus des amis! "

Une belle réussite alors que le secteur horeca a connu des heures difficiles avec le Covid-19: " On s’est serré la ceinture et on a attendu que l’orage passe. Comme je ne sais pas rester à ne rien faire, j’ai fait du service traiteur et j’ai participé à tous les week-ends solidaires; ce qui a permis de faire rentrer un peu d’argent. Ce n’est pas la peine de toujours se lamenter sur son sort! ", conclut la dynamique commerçante.