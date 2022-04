Non, pas du tout. J’ai été sollicité après pour expliquer le bien-fondé pédagogique de la réforme, et réaliser un clip explicatif à destination du tout-public.

À vos yeux, la réforme représente donc bien une avancée pour l’enfant?

On peut entendre les critiques sur les modalités de la concertation, sur certaines conséquences, etc., mais sur le plan pédagogique, cette réforme est incontestablement une belle avancée, même si on n’en est qu’aux débuts de la réflexion. C’est clairement avantageux pour l’enfant car c’est la première fois que le rythme scolaire est pensé en fonction de ses intérêts, indépendamment du rythme adulte.

Deux semaines de vacances sont ainsi importantes car la première est juste suffisante à se mettre en congé, tandis que la seconde permet de vraiment profiter des vacances. La réduction des grandes vacances est également intéressante, dans la mesure où il fallait un mois, en septembre, pour remettre en mouvement les acquis effacés durant l’été. Il faut se souvenir que ces deux mois de vacances étaient en fait consécutifs à la Première Guerre mondiale, suite à la perte de main-d’œuvre: on avait besoin des enfants pour les moissons…

Est-ce que des enfants de maternelle et de fin de secondaire ont les mêmes besoins en matière de rythme?

En réalité, le rythme, c’est la régularité et c’est un élément auquel aspirent "naturellement" les enfants comme les ados, comme les adultes d’ailleurs. Quand le rythme est régulier, c’est plus évident de trouver son équilibre et donc sa sérénité. Mais encore faut-il qu’il soit respecté! C’est pour cela que je préfère que l’on parle de "temps de l’enfant" plutôt que de rythme scolaire. Car si le temps des congés est torpillé par un trop-plein de devoirs, on n’atteint pas l’équilibre. Il faut réfléchir à l’articulation entre le temps de l’enfant, familial, et le temps scolaire, comme on parle d’équilibre entre travail et vie privée pour les adultes. Et pour cela, il faut réviser le sens des devoirs, car ils représentent une hérésie pédagogique pour le moment.

Pourquoi?

Le rôle des parents, c’est uniquement de mettre l’enfant en "situation de devoirs", en lui disant: "Tu as autant de temps pour aller le plus loin possible dans ce travail", sans se substituer à l’enseignant. Le devoir ne doit servir qu’à entraîner des compétences acquises; et il n’est pas du tout utile s’il fait l’objet de tensions entre les parents et l’enfant. Pour l’heure, les devoirs sont mal reçus, mal compris, ce qui créé des inégalités scolaires et sociales, qui s’aggravent mutuellement.

Le monde politique rechigne à toucher à ce sujet qu’on pense sensible.En réalité, si vous parlez avec des enfants, des parents, des enseignants, il y a consensus quand on évoque les devoirs comme nous venons de le faire.

Il faut aller plus loin encore dans la réforme du milieu scolaire, donc…

L’alternance de 7 semaines d’école et de 2 de congé, c’est le premier pas, mais il ne faut surtout pas arrêter la réflexion en cours de chemin!

Car, même si elle facilite la possibilité de faire de la pédagogie, la réforme adaptée par la Fédération Wallonie Bruxelles ne relève pas encore de la pédagogie, puisqu’elle concerne uniquement l’organisation, le contenant finalement, pas encore le contenu…

Le «grand écart» que devront réaliser les familles partagées entre systèmes scolaires wallon et flamand ne peut-il pas nuire au bien-être de l’enfant?

Sans doute, dans certains cas. Comme tout problème d’organisation, la réforme suppose des efforts d’harmonisation des adultes les uns avec les autres. Dans les familles concernées par le droit de garde par exemple, s’il n’y a pas de dissensions de manière générale, ce changement des rythmes scolaires ne créera pas de tensions particulières – et inversement. Maintenant, il faut donner les moyens aux gens de rendre une organisation possible, via des instances de médiation si l’on n’a pas envie de renégocier avec son conjoint, par exemple.

Faut-il une harmonisation des rythmes à l’échelle nationale?

On est un tout petit pays, il faut harmoniser les règles entre les communautés. Mais ici, la Fédération Wallonie Bruxelles a choisi l’option "On avance et on harmonise après", et on peut comprendre aussi cette façon de faire. Ça a été vite, peut-être trop, je ne sais pas, mais il fallait lancer ce chantier qui était reporté depuis des dizaines d’années. Et s’il y a un problème à l’échelle belge, c’est que le débat communautaire est déjà crispé! En France, on a créé des calendriers scolaires différents à travers l’intégralité du pays, et ça ne pose pas de souci…

Est-ce qu’il existe une formule idéale concernant l’organisation des vacances, entre temps de repos et temps de devoirs?

Si vous répartissez les moments de travail sur les quinze jours, l’efficacité sera meilleure que si vous laissez tout pour le dernier week-end! Mas encore une fois, si l’enfant est en congés, ce n’est pas pour le surcharger de travail!

Et pour juillet et août, on s’équipe des fameux cahiers de vacances?

Les cahiers de vacances servent davantage à rassurer les parents qu’à autre chose (rires)! À la maison, c’est un apprentissage implicite – qui avance sans se dire lorsque l’on visite, que l’on découvre quelque chose, ou même lorsque l’enfant raconte le dessin animé qu’il vient de voir – qui doit se jouer. Car le parent ne sera jamais enseignant. Et quand il se met la pression, cela créer d’énormes dégâts car les tensions avec l’enfant mettent à mal le plaisir d’apprendre de ce dernier. Or l’enfant qui réussit à l’école est celui qui préserve son plaisir d’apprendre…

Comment communiquer avec les enfants à propos de cette réforme?

Simplement.Les enfants s’adaptent plus facilement que les adultes et je n’entends aucune tension chez eux par rapport à ce changement, s’ils ne sont pas influencés par un parent qui le fustige. S’il y a des inconvénients, par rapport à un stage par exemple, il faut expliquer à l’enfant que c’est un petit dommage collatéral, un inconvénient qui fait partie de la réalité. Mais sur le plan de la "présentation" de la réforme, l’enfant est surtout satisfait de percevoir de la régularité, vecteur de sérénité