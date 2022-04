Un succès sans trembler, c’est impossible!

Venu pour gagner absolument en vue de la lutte dans le bas de tableau, Gosselies est reparti du stade des Géants battu par un adversaire qui, même s’il n’a plus rien à gagner dans ce championnat, a fait montre de plus de sa motivation, lui qui courait après une victoire depuis maintenant huit semaines.

D’entrée, le Pays Vert se montrait nettement plus concerné et conquérant. À la 4e, Hospied récupérait le cuir, voyait Moriconi un peu trop avancé et ajustait son lob: 1-0. Dans la foulée, Zimine intervenait devant Caruana, qui tentait encore sa chance peu après, mais en vain. On jouait alors depuis un quart d’heure et les 30 minutes suivantes seront exclusivement locales.

Romont voyait un de ses tirs être arrêté par Moriconi, Fiévez plaçait une tête à côté et Eckhaut butait aussi sur un gardien gossilien qui, abandonné par ses équipiers, multipliait les parades mais devait aussi s’avouer vaincu devant les multiples assauts athois. À la 34e, Romont imitait Hospied et faisait 2-0 d’un subtil lob. À la 40e, c’est Vandeville qui s’échappait pour enfoncer le clou: 3-0.

Idéalement parti pour gagner, le Pays Vert se compliquait la vie dès le début de seconde période. Leleux relançait la machine visiteuse, ajustant mal une passe en retrait qui faisait le bonheur de Thibaut qui réduisait l’écart. Et la confiance changeait de camp, Gosselies, au profit de changements, retrouvait des couleurs. Zimine devait sortir une reprise sur corner de Kourouma, puis dévier sur sa latte un essai lointain d’Alestra.

Le même Alestra relançait le suspense à la 59e en envoyant une frappe placée hors de portée de Zimine. Un vent de panique gagnait le Pays Vert qui accusait le coup mais pouvait compter sur son portier pour sauver les meubles. Sa claquette était magistrale devant Meo à la 70e. Le dernier quart d’heure était moins tendu du côté athois. Et à la 85e, Paternotte fixait les chiffres sur une passe de Bourlart.