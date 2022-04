Péruwelz a pris l’eau de toutes parts à Mons

Après sa large victoire face au Tremplin Mouscron, Mons Capitale B comptait en faire de même face à la lanterne rouge péruwelzienne. Cela n’a pas tardé à devenir réalité. Les Montoises n’ont pas laissé à Péruwelz le temps de respirer. Et au plus le temps s’écoulait, au plus le score devenait sévère avec une efficacité redoutable. Jonathan Vincke l’admettait sans grande difficulté. « C’était trop fort en face ! Une équipe jeune et physique de onze guerrières face à mes sept joueuses. On a fait une défense en zone à laquelle elles se sont tout de suite adaptées. Elles se sont réorganisées au premier temps mort et ont ensuite pu dérouler leur jeu. » Il restera la réception du Spirou Pont-de-Loup la semaine prochaine pour clôturer le chemin de croix de Péruwelz cette saison. S.F.