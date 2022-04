Pecq n’est pas en reste!

Si lui-même et sa famille hébergent six Ukrainiens depuis un mois et s’occupent de cinq autres logés à Hérinnes chez une amie (on compte six mineurs parmi ces onze personnes), il souligne surtout un "fort élan de solidarité à Pecq" . Un élan qui entraîne des "collaborations efficaces entre les forces de l’ordre, l’administration, le monde politique, le monde associatif et des bénévoles" . Et de citer "Judith, Coralie, Caroline, Laurence, Thierry, Luc, Edouard, Sophie, Sakis, Virginie, et plein d’autres..." puis "La Commune met à disposition un local pour les Ukrainiens à la maison du village à Pecq" , note-t-il encore…

Cette mise au point étant faite, on ne peut que saluer les initiatives pecquoises. Et aussi inviter les familles et associations de Pecq mais également de toute la Wallonie picarde à se mettre en rapport avec la plateforme de Wapi 2040 de manière à ce qu’une image la plus fidèle possible à la solidarité de terrain dans notre région puisse être établie.