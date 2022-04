Le succès pour la fête (décalée) des Bommels à Renaix

C’est par un temps clément que les trompettes thébaines suivies des géants ouvrirent le cortège des Bommels à Renaix. Après deux ans de crise sanitaire, ce moment exceptionnellement programmé en avril cette année, était très attendu des Renaisiens (nes). Les groupes folkloriques firent preuve d’imagination. Il en fut de même pour l’échevin Michaux qui a les festivités dans ses attributions. Des jeunes venus de Tournai et environs se réjouissaient : « Enfin un moment de détente et décontraction après deux années où rencontres et festivités étaient exclues… »