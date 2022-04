Envie d’évasion? La police du Val de l’Escaut revend un van d’occasion (photos)

Côté défectuosités à surveiller ou à réparer, l’annonce précise que: le combi présente quelques taches de rouille, la vitre passager ne fonctionne plus, la charnière passager est cassée et que l’échappement est à refaire avant de passer au contrôle technique. Soit avant la prochaine échéance fixée au 12mai prochain.

Comme le précise l’annonce, les personnes intéressées peuvent remettre leur offre, sous pli fermé, à l’attention du commissaire divisionnaire de police Dominique Debrauwere, Chef de Corps( au, 40 rue de Courtrai, à 7740 Pecq) pour le 10 mai au plus tard.La mise à prix minimum est de 1500 €.

Un véhicule amorti après 5 ans

Comme nous l’a expliqué le commissaire divisionnaire Debrauwere, "on considère que ce type de véhicule est amorti après 5 ans, on change donc désormais après un laps de temps compris entre 5 et 7ans..."

Pratique pour se mettre à table... ©EdA

Il restait toutefois dans les garages quelques "vieux rossignols" qui se retrouvent aujourd’hui dans les petites annonces de la police.

Le soir de la clôture de l’offre en cours, il appartiendra à Dominique Debrauwere de rassembler toutes les offres reçues et de les proposer ensuite au collège communal.

Le seul critère pour l’emporter étant d’avoir formulé l’offre la plus élevée.

Reste plus qu’à installer une couchette pour partir à l’aventure... ©EdA

Impossible donc de dire, à ce stade de la procédure, à quel prix partira ce véhicule qui a, au fil de la dernière décennie, participé à une multitude de missions classiques auxquelles se livrent les équipes de la zone de police.

Ce qui est certain, c’est qu’un van comme celui-ci est très recherché par les amoureux de voyages, de nature et de liberté. Il existe d’ailleurs sur Facebook plusieurs groupes réunissant des dizaines de milliers d’adeptes de ce type de véhicules qui s’échangent à la fois leurs expériences et des idées d’aménagement.

Avis aux amateurs…