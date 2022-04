Mouscron: un enfant en Flandre, l’autre en Wallonie

Noam reprendra l’école fin août, pendant qu’Ulysse aura encore les doigts de pied en éventail pour quelques jours… si rien ne change d’ici la rentrée. " Les solutions? Ulysse n’a pas envie de revenir dans l’enseignement francophone puisqu’il quitterait ses habitudes et ses camarades de classe. Mais il n’envisage pas non plus de passer ses vacances scolaires tout seul, à l’écart de la famille ", poursuit notre interlocutrice, également enseignante à Dottignies.

«Trop de contraintes? On changera»

En résumé, c’est l’impasse. " Dans un pays bilingue, se débrouiller dans les deux langues est un sérieux atout. On fait cette démarche pour lui donner toutes ses chances, anéanties avec une réforme aberrante. "

Cavalier seul de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou frilosité de la communauté néerlandophone?" Peu importe ", estime Nathalie Stevens."C e que je trouve surtout interpellant, c’est qu’on met en avant le sacro-saint bien-être de l’élève pour justifier ce nouveau rythme scolaire, mais qu’on ne se soucie pas du dilemme que la réforme peut engendrer pour les jeunes comme Ulysse, qui est loin d’être le seul à vivre cette situation. "

Le bien-être, ce n’est effectivement pas de se sentir obligé de choisir entre la famille et l’école. " C’est un stress pour le jeune ou l’adolescent qui se retrouve dans la situation. Et ça plonge la famille dans l’incompréhension et le désarroi. Chez nous, on ne conçoit pas la possibilité de partir en vacances en famille en laissant un enfant se débrouiller pour aller à l’école. Si les deux modes de vie ne sont pas compatibles, si laisser nos enfants dans deux enseignements différents devient trop contraignant, Ulysse changera d’établissement et reviendra en Wallonie, mais certainement pas de gaieté de cœur. "