Une section kayak qui renaît au RCNT

Demande déjà importante

Si le club a dû rendre l’âme, la belle passion de la famille Willemyns est restée intacte. Elle a ainsi notamment conduit nos sportifs à la découverte des eaux en France, en Allemagne, en Autriche, en Angleterre… "Mais au plus profond de nous, la déception était présente. Nous ne pouvions plus partager cette passion, pagayant la plupart du temps à deux. C’est pourquoi nous voulions relancer l’activité avec la collaboration du RCNT aviron. Tout en gérant le côté administratif de la chose, il a investi dans neuf nouveaux kayaks, neuf pagaies, neuf gilets et neuf pontages afin de permettre de lancer notre projet."

Les objectifs poursuivis par les nouveaux gestionnaires sont clairs. Pas question ici de former une élite. "Le mot compétition est banni de cette initiative. Le but est de découvrir un sport à travers une pratique familiale et conviviale. Nous voulons simplement partager notre passion et créer des vocations, précise Paul. On peut dire que l’attrait pour la discipline n’a pas tardé. La première formation est déjà complète. La deuxième est fixée pour juillet. Elle est constituée d’une initiation de cinq séances pour le prix de 50 €, qui est déductible de la cotisation au RCNT de 125 € pour les adultes et de 100 € pour les enfants de moins de 18 ans. Les cours sont donnés sur le canal Nimy-Blaton le dimanche matin de 10h à midi à partir des installations du RCNT à Maubray et sont accessibles à partir de l’âge de 12 ans, sans limite d’âge supérieure!"

Si cette activité nautique et sportive vous intéresse, vous pouvez consulter le Facebook du RCNT Ckayak ou prendre contact avec Paul Willemyns au 0498/46.11.02.