Une exceptionnelle fête des « Bommels », ce week-end à Renaix

À l’issue du petit-déjeuner, le roi Jacky et la reine Evi entourés des Matthieu D’Hondt et Daphné Van Driessche, qui porteront la couronne en 2023, des groupes folkloriques renaisiens et du comité des fêtes des Bommels se rendront à la statue du Bonmoss, Place W. Churchill (gare) pour une courte cérémonie.

Vers 19h, au départ de la rue O. Ponette, le cortège, composé majoritairement de groupements et sociétés de musique renaisiens, sillonnera les principales rues du centre-ville. Vers 20h30, Swoop et Natcha Poels monteront sur scène à la Grand-Place tandis que le roi et la reine se prépareront à la présentation de leur play-back.

À 23h, les étoiles du feu d’artifice illumineront le ciel des Ardennes flamandes. Après deux ans de restriction, les joyeux fêtards ne manqueront d’envahir joyeusement la ville jusqu’au petit matin.