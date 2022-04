Ambiance d’«Affaire conclue» au resto-broc de Templeuve

Des objets de famille

Nous avons eu l’occasion de voir Delphine Fremaux-Lejeune à l’œuvre à Templeuve, où elle a passé deux journées et où elle a laissé un excellent souvenir.

Si vous êtes fan de brocante et fidèle de l’émission de France 2, vous la connaissez sans aucun doute. Mais malgré sa notoriété (elle nous raconte être toujours étonnée lorsque des gens la reconnaissent dans la rue), c’est en toute décontraction que la commissaire-priseur de Rouen a fait étape à Templeuve. "Chaque fois que je viens en Belgique, je suis chaque fois émerveillée par la chaleur de l’accueil", nous dit-elle au terme d’une longue série d’expertises de bijoux, de sculptures, de tableaux, de jouets anciens, d’objets d’art ou de matériel promotionnel. Ce vieux panneau publicitaire en bois apporté par une dame, représentant une silhouette de glacier, retient l’attention de l’assemblée. "Mes grands-parents, à Pecq, mettaient ce panneau devant leur maison les jours où ils vendaient des glaces" , raconte la Tournaisienne. Elle pourrait en tirer entre 80 et 100€ si elle décidait de le vendre, estime Delphine Fremaux-Lejeune. "Mais vous pouvez nettoyer et éventuellement repeindre ce bel objet qui est un souvenir familial" . Beaucoup d’objets de famille passent devant les yeux et les mains de la commissaire-priseur. Qui n’hésite pas à interroger certains propriétaires quant au bien-fondé de se débarrasser d’un objet de famille auquel on tient et qui évoque des souvenirs.

«De beaux échanges»

Delphine Fremaux-Lejeune a l’habitude de travailler sous les feux des projecteurs de la télévision, voire dans de belles et prestigieuses salles de vente. Mais elle ne rechigne pas à partager ses connaissances dans des lieux comme le resto-broc templeuvois. "Il y a ici des échanges intéressants, et de beaux objets sur lesquels partager: quant à leur origine, leur histoire, les lieux où ils ont été conservés. L’histoire humaine est importante derrière les beaux objets ". Cette historienne de l’art de formation a la pédagogie dans le sang. "Je vois passer de magnifiques pièces. Par exemple cette bonbonnière de 1912 superbement décorée. Je trouve très plaisant de raconter aux gens l’histoire de certains objets, le contexte deleur époque aussi parfois".

Des personnes sont parfois surprises par la valeur d’objets qui se trouvent dans leur salon ou leur grenier depuis des décennies. Les expertises provoquent, dans les yeux des propriétaires, tantôt de la satisfaction, tantôt une pointe de déception. Ainsi, une jolie statuette réalisée en biscuit de porcelaine n’a visiblement pas autant de valeur que sa propriétaire ne l’espérait. "C’est un bel objet, fort ancien, mais il a été fabriqué en série, en milliers voire dizaines de milliers d’exemplaires" , explique l’experte.

Une Liégeoise de 31 ans le 7 mai prochain

Aurore Morisse, antiquaire et marchande d’art, a fait son apparition voici un an à peu près au côté des figures déjà bien connues de l’émission de Sophie Davant. Approchée pendant deux ans par la production, la jeune femme qui dit vouloir "dépoussiérer le métier" a finalement accepté.

Aurore Morisse sera la troisième personnalité qui se prêtera à Templeuve au petit jeu des expertises. ©EdA

Elle sera l’invitée, le samedi 7 mai prochain, de Richard De Jaegere et de son fils Martin dans leur "Arrière cuisine" templeuvoise.

Voici comment se présente la Liégeoise de 31 ans en quelques mots: "Je me délecte des objets les plus fins et les plus beaux. Je travaille avec toutes les époques du XVIIe siècle à l’art contemporain. J’ai une faiblesse pour les bijoux et les montres, mon cœur s’emballe lorsque je mets la main sur de la verrerie et je n’ai pas assez d’yeux pour regarder les tableaux qui m’entourent.

Je suis une passionnée d’art et surtout une protectrice du patrimoine qui nous entoure" .

La prochaine séance d’expertise de «L’Arrière Cuisine By La Maison Du Style» aura lieu le samedi 7 mai prochain avec Aurore Morisse. Les tickets seront distribués des 10h le matin pour définir l’ordre de passage. Infos au 0496 59 16 56.