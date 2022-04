Deux hectares de vigne en plus à Ostiches

" L’intervalle entre les lignes est de 2m et l’espace entre les ceps de 1m" explique Adrien . Avec une marge d’erreur de 1cm, l’alignement est parfait et va faciliter le travail dans la vigne. Les plants proviennent d’un pépiniériste champenois . Les obtenir n’a pas été facile. La p roduction a été mauvaise en 2021 à cause des conditions météos catastrophiques. Des zones entières de production ont été inondées et il y a eu partout beaucoup trop de précipitations, aussi bien au Luxembourg qu’en Allemagne et en France. Il faut dire aussi que je m’y suis pris assez tard avant d’envisager une nouvelle plantation. L’année 2021 avait été tellement compliquée! Le gel, le mildiou, une récolte tardive… il y avait de quoi hésiter. Pourtant le jus récolté était de qualité et le vin semble prometteur. C’est ce qui m’a décidé."

Un bon départ

Les gelées annoncées début avril ont fait craindre un remake de ce scénario 2021, mais elles ont été moins fortes.

"L’air était plus sec et les bourgeons encore peu ouverts. On parle du stade “bourgeon dans le coton”, parce qu’il est encore protégé contre le froid par un “doux manteau”. Il semble qu’il n’y ait pas eu de dégât. En ce moment, les premières feuilles apparaissent et on croise les doigts pour la suite, en rêvant déjà des vendanges 2022"

Bientôt des bulles

En marge de ce travail dans les champs, le processus de fabrication suit son cours au cellier.

"Après les doubles fermentations, alcoolique et malolactique, je viens de réaliser les assemblages des différents cépages qui ont fermenté séparément. La mise en bouteille est prévue pour le mois de juin. Le vin devra encore attendre au minimum un an au calme. Ensuite une nouvelle fermentation va lui donner de l’effervescence et, après dégorgement, on passera à la dégustation ."

Encore un peu de patience et bientôt on goûtera les premières bulles produites à Ostiches…