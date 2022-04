Blaton : le parc Posteau en fleurs et en terroir ce dimanche

"Des pépiniéristes, horticulteurs et fleuristes seront présents pour donner des conseils aux visiteurs qui souhaitent améliorer leur jardin , confie Lucile Savignat, coordinatrice tourisme et événements à la commune de Bernissart. Le parc sera agrémenté de compositions florales réalisées par le service des espaces verts de la commune. Le programme est varié et réserve de nombreuses activités pour les enfants. Il y aura possibilité aussi de faire une pause gourmande et de découvrir ou redécouvrir nos produits du terroir."

Des artisans seront de la partie avec notamment broderie, bijoux et sculptures en métal avec des objets de récupération.

De 10h à 18h, les visiteurs pourront rencontrer les exposants en fleurs, jardin et produits du terroir tandis que des balades en petit train seront organisées dans le village. Un château gonflable et des balançoires sont prévus pour les enfants et le public aura l’occasion d’assister à une démonstration de sculpture sur bois.

Un apéro concert est programmé à 11h. À midi, des stands salés et sucrés seront accessibles dans un parc très gourmand.

Des balades en carriole à cheval seront possibles de 14h à 17h et aux mêmes heures, vous pourrez prendre part à un atelier de customisation de pots de fleurs. Notez encore un concert à 15h et un lâcher de ballons à 16h.

L’accès est gratuit.