«Une expérience enrichissante»

"C’est un concours intelligent" , souligne Stéphane Cappelle, président de la Confédération parascolaire du Hainaut. "Depuis 7 ans, nous collaborons avec le Ramdam, festival du film qui dérange, mais le concours de critique cinématographique existe depuis 30 ans.Désormais, le concours est aussi ouvert à tous au travers de l’Open Clip-Clap."

Ce sont donc plusieurs projections simultanées qui ont eu lieu. Si les jeunes des écoles de Bruxelles et de France ont pu se rendre au cinéma, les Wallons ont été contraints de visionner le film au sein même de leur établissement scolaire.

"Le choix était simple. Soit nous ne faisions rien, soit nous mettions en place une structure par visio, ce que nous avons fait car il est utile de donner des outils pour, non seulement, comprendre ce que l’on voit, mais aussi aller un peu plus loin. C’est pour cela que nous menons, en parallèle, un travail dans les classes pour donner aux jeunes des cartes supplémentaires pour ne pas avoir un œil béat devant ce qu’ils visionnent. Et si ce concours peut voir le jour, c’est aussi et surtout grâce à la collaboration des professeurs qui prennent le projet à bras-le-corps."

Bien sûr, le film Cadejo Blanco n’a pas séduit tous les critiques en herbe. "Nous ne sommes pas là pour faire la promotion d’un film. Vous êtes là pour donner votre avis et vous l’avez fait avec brio!"

La remise des prix fut l’occasion, pour les candidats et lauréats, de découvrir un autre film. Tristement d’actualité en raison de la guerre qui fait rage en Ukraine, c’est Donbass qui a été projeté au cinéma L’Écran à Ath.

En Wallonie, la première place du concours a été attribuée à Lucy Bril de l’Institut Saint-Henri de Comines-Warneton. Une critique à découvrir ci-dessous.

Les seconde et troisième marches du podium ont respectivement été attribuées à deux élèves de l’Institut Saint-André de Ramegnies-Chin: Zélie Wattecamps et Noé Tailliez. Ce dernier a particulièrement apprécié l’expérience. "J’aime bien les films du Ramdam et par la suite j’en ai d’ailleurs vu d’autres."

Divers prix spéciaux ont aussi été attribués à Cerise Verhellen (Saint-Luc Tournai), Julie Duroisin (IPES Tournai), Lilian Libre (Don Bosco Tournai), Emma Duvinage (Sainte-Union Kain), Violette Coquelle (Athénée royal Fernand Jacquemin Comines), Nèle Leplat (Athénée Royal d’Anvaing), Céleste Lahache (Collège Notre-Dame Tournai), Élise Louvieaux (Centre éducatif Saint-Pierre Leuze), Léa Puraye (AR Péruwelz), Lisa Labiau (AR Ath) et Joséphine Kayembe Milamba (AR Lessines).