Permis accordé pour le service Travaux de la Ville de Lessines

Ce ne sont pas moins de 80 équivalents temps plein qui sont affectés aux nombreuses tâches qui incombent au service Travaux (20 administratifs et 60 ouvriers).

"Les activités se déroulent dans un hall fermé. Les équipements ne sont pas sources d’émissions sonores particulières. Les boues en provenance des tournées des camions-brosses de voiries peuvent générer des odeurs de façon limitée, mais seront stockées loin des habitations et pendant une durée limitée. Les installations ne nécessitent pas d’eau pour des usages industriels. Les activités génèrent des eaux usées domestiques, des eaux pluviales de toiture et de ruissellement. Le projet n’a qu’un impact limité au niveau du sol et des eaux souterraines."

Concernant la gestion des eaux, le permis précise d’ailleurs qu’aucun remblai n’est autorisé dans le périmètre d’aléa d’inondation et que, par conséquent, "il convient de compenser intégralement un volume de 2869 m3de remblais pour la réalisation des merlons par un volume équivalent de déblais provenant d’un décaissement du terrain naturel dans le périmètre d’aléa d’inondation" .

Limiter les nuisances

Le Fonctionnaire technique a dispensé le projet d’étude d’incidences sur l’environnement.

"À l’examen du dossier de demande, les nuisances les plus significatives portent sur les risques de pollution des eaux souterraines.

Au vu du descriptif des activités, dépôts et installations et des mesures prises par l’exploitant ou prévues dans son projet, l’ensemble de ces incidences ne doit pas être considéré comme ayant un impact notable. En ce qui concerne les autres compartiments de l’environnement, le projet engendre des nuisances pouvant être qualifiées de nulles ou mineures.

D’autre part, il n’y a pas lieu de craindre d’effets cumulatifs avec des projets voisins de même nature" , considère le Fonctionnaire technique.

En effet, le demandeur a prévu diverses dispositions afin de limiter les nuisances liées aux activités de ce service Travaux. Ainsi, "l’asphalte goudronneux et l’amiante seront stockés dans des containers fermés et adaptés. Le site sera également doté d’un séparateur et de quatre débourbeurs. Les installations techniques et le stockage des produits dangereux se feront dans le bâtiment fermé, sur une dalle étanche."

Concernant le charroi, le projet prévoit maximum 80 véhicules par jour pour le personnel, dix pour les visiteurs, 75 passages de camionnettes par jour pour les véhicules de service et 10 véhicules quotidiens pour les livraisons et autres reprises de déchets.

La décision peut être consultée à l’administration communale sur rendez-vous avec le service Environnement au 068 25 15 38.