Un futur voisin de la maison de repos fait de la résistance

L’enquête publique relative à la démolition/reconstruction a été effectuée du 26 novembre au 10 janvier 2022, le dossier est en cours d’examen (il a donné lieu à trois remarques dont deux sous forme de questionnement). Pourquoi donc les groupes MR et Ensemble se sont-ils abstenus lors du vote? Benjamin Brotcorne (Ensemble) a le premier commenté le sujet: "Notre groupe a reçu un courrier de l’avocat Me Melchior. Des éléments sont interpellants par rapport à un voisin et méritent des explications" . Marie-Christine Marghem (MR) abonde: "J’ai parcouru ce courrier et j’ai relevé que l’implantation retenue pour la nouvelle construction faisait découler une série de désavantages problématiques pour la propriété voisine en obligeant à la création d’une voirie supplémentaire à sens unique, un afflux de véhicules et un surplombement de la propriété par la nouvelle construction" . Selon Mme Marghem, il doit y avoir moyen de discuter avec les personnes concernées. "On n’est plus à un mois près, alors qu’en cas de recours, ce qui semble être en gestation, ce sera difficile de traiter ce dossier".

«Un impact limité sur le voisinage»

L’échevin de l’urbanisme, Philippe Robert, ne cache pas son agacement. Le courrier a été envoyé par l’avocat du voisin aux conseillers communaux quelques jours avant la séance, quand l’enquête publique est déjà clôturée.

La nouvelle voirie, indique-t-il, vise à faciliter le cheminement des usagers faibles et à encourager l’utilisation des modes doux de communication. L’entrée principale de la maison de repos, côté Jeanne d’Arc, n’apparaît pas comme une solution pertinente au regard de son étroitesse. "Le projet actuel prévoit de ce côté une façade sur un seul niveau, ce qui limite fortement l’impact sur le voisinage direct".

Le projet choisi a pour but de maintenir les résidents (153) en place, insiste la présidente du CPAS, Lætitia Liénard: "Ce projet date d’il y a plus de 13 ans, initié à l’époque dans le cadre de la mise aux normes des maisons de repos en Wallonie. Un subside est ici en jeu, un peu plus de 6 millions d’euros en l’occurrence".

«Six millions d’euros de subsides en jeu»

Un premier projet de rénovation avait un moment été sur la table, un permis avait même été accordé, rappelle Mme Liénard. "Mais ce nouveau bâtiment ne pouvait plus répondre aux normes préconisées par l’AVIQ. Investir 25 millions d’euros dans un bâtiment qui ne répondait plus aux normes, c’était difficile à imaginer".

Par ailleurs, indique la présidente, ce n’était pas envisageable de travailler dans le bâtiment actuel avec les résidents, ni d’envisager le déménagement de ceux-ci le temps de la rénovation. "Pour des raisons financières, pour des raisons de normes, et pour des raisons de confort des résidents et du personnel soignant, il a été décidé de repartir sur un nouveau projetà côté de la maison de repos actuelle". Celui-ci consiste à démolir une dizaine de maisons parmi celles situées dans le voisinage direct de la maison de repos, dont les locataires (six) ont été relogés.

Un périmètre technique et de sécurité est à envisager autour de la maison de repos en cas d’incendie, et la voirie dont il est question sera réservée aux visiteurs. "Ce ne sera pas un boulevard et elle ne sera pas en direct avec le voisin".

«Toutes les options ont été étudiées»

Était-ce vraiment la seule solution, avance M. Brotcorne, qui dit comprendre le désarroi du voisin "à qui on n’a rien demandé"? N’était-il pas possible d’envisager une alternative à l’arrière du côté des champs?

La réponse est négative. "D’autres possibilités d’implantation ont été étudiées. Malheureusement, techniquement ce n’est pas possible. Et en outre, il faudrait supprimer davantage de maisons (NDLR: celles de plain-pied, qui datent des années 70) une trentaine en plus, dans lesquelles il y a encore des locataires. Dans le contexte actuel, ce n’est pas simple".

Le terrain laissé vacant par la destruction de l’ancienne maison de repos sera transformé en espace vert qualitatif en plein cadre urbain.