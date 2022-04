Tournai: Caroline Valentiny au Jardin de la mémoire

La pierre bleue

"Enfant, lorsqu’il était en vie, il se couchait dans l’herbe, le soir, pour observer le ciel. Aujourd’hui, depuis son carré d’herbe étanche à la lumière, il a beau plisser les yeux, il ne peut plus rien voir. Ses idées roulent sous les pierres sans qu’aucune ne s’accroche. Il les regarde passer." Alexis est mort, il le sait, mais à travers lui et ses réflexions se révèle son existence. Celui qui manque pour toujours écoute le bruit des pas qui s’approchent de son nouveau lieu. Il dialogue avec sa délicieuse petite sœur, une étincelle qui sait mieux que personne qu’il est toujours là. Il fut un étudiant brillant, inquiet, un violoncelliste doué. Il entend la détresse de ceux qui le pleurent et n’ont pas de réponse à leurs questions lancinantes. Et l’enquête se poursuit, côté cœur, côté face.

Ce roman atypique sera présenté prochainement dans la salle des Fours à chaux de Chercq. À l’initiative de Claudine Delroisse-Tillie, qui connaît bien l’auteure et souhaite partager un moment littéraire avec elle, Caroline Valentiny rencontrera le public le 30 avril. Au cours d’un entretien avec l’écrivain Gabriel Ringlet, elle révélera la charpente et la puissance d’un récit qui donne la parole à cinq protagonistes. Des lectures éclaireront le propos, tandis que la violoniste Isabelle Lachapelle offrira des respirations musicales à ce temps fort. "Ce qui me frappe, dans ce roman, c’est la souffrance d’Alexis, confie Claudine Delroisse-Tillie. Un jeune homme hypersensible, qui n’a pu s’affirmer car il se sentait différent, car il manquait de confiance en lui. Il se replie, prend une distance avec sa famille dont il se sait aimé. L’actualité et l’avenir de la planète le tourmentent. Quand le drame éclate, chacun réagit à sa façon. La colère, le chagrin, le sentiment d’abandon déploient leurs forces, l’investigation se poursuit. Les copains d’université sont eux aussi happés par le vide. Et qui est ce professeur qui a installé, entre l’étudiant et lui, une dépendance sournoise, contestable?"

Ni fantôme ni spectre dans ce roman psychologique. L’écriture ciselée de Caroline Valentiny donne accès aux différents cheminements de ceux qui ont perdu un proche, trop jeune pour s’en aller. Et qui, dans la nuit douloureuse, cherchent un éclat de soleil.

"Il fait bleu sous les tombes", Caroline Valentiny, éd. Albin Michel, 16€90. Le livre sera présenté samedi 30 avril à 15h, en dialogue avec Gabriel Ringlet, aux Fours à chaux de Chercq (parking, rue de Calonne). Entrée libre. Réservations: 0477 65 58 24