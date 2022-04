Pas de permis pour le zoning de la Poudrière à Péruwelz

C’est quasi devenu un feuilleton. La société WEB (Warehouse Estates Belgium) avait sollicité un permis intégré au niveau du zoning commercial situé Neuve Chaussée, près de la Poudrière, pour y accueillir un ensemble commercial comportant plusieurs enseignes: DI et Planet Parfum d’une part, Poils et Plumes et une activité de PMI (Préparation de Médication Individuelle) de la pharmacie du Parc d’autre part, le tout sur 5.600 m².