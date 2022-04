L’île en soi, havre de paix, pour les malades à Tournai

"Nous sommes ouverts à tous les plus de 18 ans, quel que soit le type de cancer, qu’ils soient suivis au CHwapi ou non et quelle que soit la localité où ils vivent" , développe Isabelle Schlikker, directrice de cette maison de médecine intégrative. "Les invités, comme nous les appelons, sont suivis selon leurs besoins et leurs envies, du diagnostic jusqu’à un an après leur traitement."

Près de l’hôpital, mais hors de ses murs, cette maison est une île. Le patient peut y faire escale pour recevoir un soutien et évoluer en douceur vers son bien-être qu’il soit physique ou psychologique. Et ce, grâce à nos nombreux ateliers.

"Les bénévoles sont les piliers de cette magnifique aventure humaine. Pour l’accueil, mais aussi pour l’animation des ateliers qui sont portés grâce aux compétences des uns et des autres. Nous pouvons compter sur une cinquantaine de volontaires."

Et c’est aussi grâce à cette équipe dévouée que les locaux ont été aménagés. Tout récemment une terrasse et un garage transformé en pièce fonctionnelle et apaisante. "Elle est dédiée aux ateliers qui demandent le calme complet comme la relaxation ou le yoga ou, au contraire, aux activités qui font du bruit et risqueraient de déranger les autres ateliers en cours."

Les ateliers sont mis sur pied dans l’optique de la médecine intégrative. "Celle-ci associe médecine conventionnelle et médecines complémentaires naturelles. Son but est de placer le patient comme acteur de sa santé et d’insister sur la prévention en mettant en avant trois piliers: activité physique, gestion du stress et une bonne alimentation."

Pour n’en citer que quelques-uns, voici des exemples d’ateliers proposés au sein de l’Île en soi. " Côté bien-être, on a le yoga, la méditation, le reiki, la réflexologie plantaire, la coiffure, les soins esthétiques et les massages. Parmi les activités sportives, il y a la marche nordique, l’aquagym et le bike traîner. Enfin, il y a également du chant, des cours d’anglais, de la couture, de l’aquarelle sans oublier la cuisine diététique. Une petite participation aux ateliers est demandée pour responsabiliser chacun et pour le matériel. "

L’Île en soi a ouvert ses portes en 2018 et est ouverte les lundis, mercredis et vendredis de 9h30 à 17h30. "Depuis la création de la maison, nous avons dépassé les 189 invités accompagnés. Chaque année, ce sont à peu près 80 personnes atteintes du cancer qui poussent notre porte, ce qui est sans doute l’étape la plus difficile à passer."

Infos: www.facebook.com/lileensoitournai