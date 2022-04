Le Tournai d’avant: en 1830, une Légion tournaisienne» pour l’indépendance

A droite, en face de la Grange aux Dîmes, le café de Foy, rendez-vous des volontaires en 1830. ©EdA

;Une longue attente

En ville, l’atmosphère est tendue, avec nombre d’incidents: le 12 août, le port d’une cocarde tricolore par les élèves de l’athénée à la remise des prix, l’apparition de drapeaux tricolores ou, pis encore, la tentative de bris des machines chez Claupanain et Daël.

Le combat victorieux des volontaires permet la constitution du gouvernement provisoire belge. ©EdA

Il est constitué une "Garde bourgeoise" forte de 700 hommes à pied et à cheval, armée qui complète les 468 gardes communales, les 1600 hommes de la garnison, les 24 agents de police et les 76 sapeurs-pompiers. Anticipons: ombre de régionaux engagés avec la Hollande déserteront aux premiers heurts.

Les premiers drapeaux belges avaient les bandes horizontales. ©EdA

Il est interdit de se réunir sur la Grand-Place, la cloche de la retraite sonne à 21 heures. Le 10, la foule réunie sur le forum est dispersée par la cavalerie. Le 16 septembre, le Courrier ouvre une liste d’inscriptions de volontaires pour Bruxelles et un nouvel appel " Tournay a-t-il perdu son amour de la liberté? " Les premiers 17 volontaires partent à pied ou en char à bancs. Ce n’est là que prélude.

Car, par voie d’affiches et de circulaires répandues par Barthélemy Du Mortier, deux cents jeunes gens se portent volontaires. Paul Rolland les voit " vêtus d’une blouse de toile bleue, coiffés d’un bonnet de fourrure avec flamme rouge, décoré de la cocarde tricolore de 1789 et de deux lettres en cuivre, le T et le Y de leur cille" . Lieu de rassemblement? Le café de Foy à l’entrée de la rue des Maux.

Au son du tocsin

Le monument de la place des martyrs à Bruxelles garde les noms de 466 victimes dont 123 wallonnes. ©EdA

La "Légion tournaisienne" est arrivée à temps pour s’opposer aux forces hollandaises menées par le prince Frédéric, fils de Guillaume. Les Tournaisiens ont à leur tête Norbert Dumonceau et François Bouquelle, Pierre-Joseph Dubois (il aura le bras arraché en plantant le drapeau brabançon à la grille du parc), Pierre Rodenbach, Niellon, Derache, Julien et Firmin Thiery, Bruno Renard fils…

Charles Lecocq, capitaine d’artillerie, est le premier à arriver avec canons et poudre. Jules Derasse se présentera dans la nuit du 23 au 24 avec deux barils de poudre et de l’argent pour payer les combattants à ses frais.

Le contingent se bat presque seul lors des premiers combats, notamment le 23 septembre à l’entrée de la rue Royale. Commandés par B. Renard et quasi débordés par le nombre, les Tournaisiens s’emparent de la plateforme de la maison Tiberghie face du palais royal et, contiennent les assauts adverses.

Aussi des volontaires de Leuze et d’Ath

Une autre compagnie, composée d’une centaine d’hommes sous les ordres de François Denne, submerge la porte de Shaerbeek dans la nuit du 26 au 27. Un fait d’armes qui démoralisa les Bataves. Le 27 au matin, le parc était vide des Hollandais. Des volontaires de Leuze, d’Ath (avec artillerie et poudre) ont pris part à la victoire.

Le Courrier de l’Escaut participe au soulèvement face à l’occupant hollandais. ©EdA

Une partie des volontaires tournaisiens s’engageront dans la lutte d’indépendance au côté de l’armée belge constituée, se battant héroïquement à Eppegem, Vilvorde, Venloo.

Le 10 octobre, la Régence réserve une entrée triomphale à ces combattants de l’indépendance. Bruno Renard était à leur tête. Tous écoutèrent, heureux du devoir accompli, le bourgmestre clamer son espoir que " plus jamais la Patrie régénérée n’eût besoin d’en appeler à la valeur d’une jeunesse aussi ardente pour soutenir la liberté ".