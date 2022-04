Attention, sur les circuits de «La Wallonie picarde à pied», n’oubliez surtout pas votre carte!

"D’un côté, la box Val de Dendre et Collines renforce l’identité de la vallée de la Dendre et renferme 21 itinéraires de 2 à 17 km. De l’autre, la box Plaines de l’Escaut renforce l’identité du Parc naturel et propose 32 balades de 1 à 16 km. En tout, 350 km de randonnée pour explorer la Wallonie picarde" , peut-on lire sur le site sur lequel il est également possible de télécharger ou de commander les fiches en question.Elles sont aussi mises en vente au sein des différents bureaux de tourisme que compte la région.

À ne pas confondre avec les "points-noeuds" plus récemment mis en place et que nous ne faisons qu’évoquer dans cet article.

Certaines balises manquantes ou peu, voire pas, lisibles...

Comme son nom le laisse supposer, pour réaliser une boucle sur un circuit balisé, il "suffit" de suivre les bonnes balises.Lesquelles sont généralement fixées sur de solides piquets en bois et sont reconnaissables à leur forme carrée affichant la représentation d’un marcheur; elles sont aussi surmontées du numéro du circuit choisi et indiquent le nombre de Km de la boucle.

En chemin, vous tomberez parfois sur une chapelle mais pas certain qu’une prière vous remettra nécessairement sur le bon chemin... ©EdA

C’est en suivant les balises qui nous guidaient sur le très joli circuit des piedsentes de Huissignes que nous avons compris à quel point il est très important de ne pas oublier d’emporter avec soi la carte de sa rando pour être sûr de boucler correctement la… boucle.

Nous avons en effet constaté que plusieurs balises manquaient ici à l’appel, sans doute parce qu’elles avaient été victimes d’actes de vandalisme.D’autres étaient à ce point souillées qu’elles étaient difficilement, voire pas du tout, lisibles.

Si la lutte contre le vandalisme est difficile à assurer de manière permanente en milieu rural, l’entretien des balises - et donc leur propreté - est quant à lui du ressort des communes traversées par ces circuits.Force est de constater qu’en ce domaine, certaines administrations se veulent plus actives (et efficaces) que d’autres.

C’est vrai que la campagne est belle quand on la parcourt à pied...Mais ne comptez pas sur les vaches pour vous indiquer la route si une balise fait défaut... ©EdA

Si les agents de la Maison du tourisme veillent, eux-aussi, au grain - dans la mesure de leurs possibilités, sachant qu’ils ne peuvent courir tous les chemins à la fois - il est aussi demandé aux randonneurs - occasionnels ou pas - de signaler les différents manquements qu’ils pourraient constater lors de leur périple (voir où ci-dessous).

Ce n’est qu’au prix de cette vigilance citoyenne que ces bien jolies balades pourront continuer à séduire, pour très longtemps encore, les amoureux de découvertes champêtres et de nature.

Pour les remarques concernant les boucles pédestres, le public peut envoyer un mail à l’adresse rando@visitwapi.be Pour les remarques concernant les réseaux points-nœuds pédestres et vélo, le public peut compléter le formulaire de la Province de Hainaut sur le site: https ://www.visithainaut.be/decouvrir-le-hainaut-a-velo/signaler_probleme/