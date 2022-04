Après votre passage au marché aux fleurs, il sera possible de visiter les serres communales situées à l’arrière du nouvel arsenal de Warneton.

Des ateliers d’art floral pour enfants et adultes, une sensibilisation sur les insectes pollinisateurs et des présentations de projets "Wallonie en fleurs" et "végétalisation de l’espace public", une balade, des surprises pour les plus jeunes, des tombolas agrémenteront aussi l’après-midi. Il sera également possible de s’inscrire au festival floral Comines-Europe.