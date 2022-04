51 minutes sur le chemin des Coquelicots à Ere, dans le cadre du festival «Nourrir Tournai»

Le collectif travaille avec la commune de Tournai au déploiement d’une filière de légumes bio et d’une légumerie pour la restauration collective. C’est dans ce large contexte que se prépare la première édition du festival de la transition "Nourrir Tournai" organisé du 22 au 24 avril avec la Maison de la culture.

Michel s’est engagé sur la voie d’une agriculture plus durable.

Outre une série d’activités, le film "Le chemin des coquelicots" sera présenté en avant-première là où il a été tourné, à la Ferme des Coquelicots à Ere. Pendant plus d’un an, la journaliste Chantal Notté et le cameraman Jonathan Vandenbosch y ont suivi Michel Leclercq. Ce fils d’agriculteur a décidé à 52 ans de convertir son exploitation de grande culture en production biologique. "Il souhaitait s’engager sur la voie d’une agriculture plus durable. L’arrivée sur une partie de la propriété de la maraîchère Sophie Cailliau et de son mari chévrier, Pierre Van de Wiele, l’a convaincu de se lancer" .

«La beauté du métier»

Chantal Notté dit être admirative face à cette petite équipe qui fait cheminer l’exploitation de 34 ha vers un modèle agricole le plus résilient possible. À l’heure où les crises sanitaires, géopolitiques ou climatiques, menacent d’une grave crise alimentaire, leur démarche prend tout son sens. "L’idée du documentaire est de montrer tout ce qui change derrière une telle reconversion. Les questionnements ne manquent pas. Notamment la crainte de ne pas savoir gérer les mauvaises herbes ni les maladies" . Michel a choisi de descendre de son tracteur pour mieux connaître et comprendre son sol, et s’essayer à de nouvelles techniques pour se simplifier la vie. "Ce reportage peut aussi sensibiliser le grand public à la beauté du métier d’agriculteur, et toute sa complexité" , dit la réalisatrice.

Sa première rencontre avec l’agriculteur date du 25 août 2020. "J’ai été ensuite une quinzaine de fois à la ferme. Michel était un peu tendu au début; il n’était pas très à l’aise face à la caméra et il connaissait logiquement des moments de doutes.Au fil du temps, quand il s’est rendu compte que son sol se transformait et devenait plus vivant et fertile, son visage s’est illuminé. La transformation de la ferme, le travail en groupe, l’ont même rassuré quant à l’avenir de la ferme et sur les possibilités de transmission".

Soutenu par une musique originale signée Eloi Baudimont, le documentaire sera disponible pour des animations et sera diffusé dans les villages. "Ces moments de rencontre sont importants.C’est l’occasion de montrer que le défi de Michel n’est pas impossible. Même si ce n’est pas facile. Les agriculteurs en transition devraient être mieux soutenus: on a sauvé nos banques il y a quelques années, pourquoi ne sauverait-on pas nos fermes?"

Une balade cyclo-agricole fera étape à Rumillies, Havinnes et Mourcourt

Balade cyclo-agricole, spectacle et conférence complètent le programme du festival "Nourrir Tournai".

Le samedi 23 avril, il sera proposé de pédaler de ferme en ferme, pour partir à la rencontre de producteur.trice.s de la Ceinture Alimentaire du Tournaisis sur une boucle d’une vingtaine de kilomètres. Rendez-vous à 10h30 aux Jardins de la Vertefeuille, à Rumillies, pour une présentation de ce nouveau projet. Le groupe fera étape à la chèvrerie de la Croix de la Grise, à Havinnes, et (après un pique-nique) sur le site mourcourtois des Asperges d’Armand et Olivier.

Une occasion de découvrir les Jardins de la Vertefeuille, à Rumillies.

Le samedi 23 avril, à 18h, et le dimanche 24, à 16h, sera donné le spectacle "Nourrir l’humanité – Acte 2" de la Compagnie Adoc, à la ferme du Buis à Barry. À la suite du spectacle, une rencontre sera animée pour échanger autour de l’agriculture. L’expo de photos "Accueil en ferme, rôle social de l’agriculture", de Bruno Bosilo, sera accessible.

Le dimanche 24 avril, à 15h, aura lieu une conférence baptisée "De la fourche à la fourchette", dans les locaux LOCI, rue du Glategnies à Tournai. Christine Mahy (secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté) et Olivier de Schutter (Professeur à l’UCLouvain, rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à l’alimentation entre 2008 et 2014) débattront avec le public de transition vers l’autonomie alimentaire locale et durable.

La balade cyclo-agricole est gratuite, de même que la conférence; l’entrée au spectacle est de 14€.

http://www.nourrir-tournai.be

Projections du film «Le chemin des coquelicots» en avant-première à la Ferme des Coquelicots à Ere le vendredi 22 avril à 18h, 19h30 et 21h. Gratuit, sur réservation uniquement: billetterie@maisonculturetournai.com ou au 069/25 30 80. Le film, co-production Notélé – maison de la culture de Tournai, sera ensuite diffusé sur Notélé le 3 mai à 20h (avec des rediffusions).