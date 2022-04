Six vélos de l'atelier pecquois ont été envoyés aux sinistrés

Alors, parmi les vélos défraichis reçus à l’atelier, Phil’ a choisi 6 des plus beaux pour les réparer. La commune a investi dans des pièces à raison de 230euros afin que ces vélos soient des plus opérationnels." Pour remettre complètement à neuf un vélo, il me faut parfois trois ou quatre heures, mais il s’arrive aussi que cela me prenne deux jours entiers! J’ai consacré tous les mercredis du mois de mars à la préparation de ces six vélos, c’est pourquoi nous étions fermés au public ", raconte le réparateur bénévole.

Les six vélos ont été transportés jusqu’à l’atelier de Chaudfontaine gracieusement par la société Global net ce mardi 12 avril et sont arrivés à bon port.