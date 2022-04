La Bernache du Canada: une indésirable introduite par l’homme

Classée comme gibier d’eau, elle peut officiellement être chassée du 1er août au 15mars, une période à laquelle il peut toutefois être dérogé si elle cause des dégâts et des nuisances jugées suffisantes pour que la DNFaccorde au titulaire du droit de chasse une autorisation de destruction.

Quand on lit sur le portail environnement de la Fédération Wallonie-Bruxelles que cet animal, "détruit la végétation des berges et des milieux humides et favorise leur érosion par piétinement" .Que ses "excréments participent à la dégradation de la qualité de l’eau, qu’elle a un comportement agressif à l’égard des autres oiseauxd’eau" , qu’elle perturbe les activités humaines notamment en raison du "piétinement et le pâturage occasionnent des dommages aux végétaux (cultures, pelouses…), qu’elle peut introduire des parasites et des maladies dans les eaux de baignade, qu’elle peut se montrer agressive envers les humains et leurs animaux de compagnie pour défendre son nid et ses poussins et qu’enfin, ses excréments souillent les espaces verts, les chemins de halage et autres espaces de détente" , on comprend pourquoi certains ne demandent qu’à s’en débarrasser…

Pour l’ornement d’abord et la chasse, ensuite

Pourtant, notre oie n’a rien demandé à personne.

Si elle prolifère chez nous, c’est bien parce que l’homme l’a invitée à s’installer sous notre latitude.

En Angleterre, dans un premier temps, soit dès le XVIIe siècle, elle fut importée de son aire d’origine (l’Amérique du Nord), pour servir d’oiseau d’agrément. C’est ensuite à des fins cynégétiques (pour la chasse) que s’est poursuivie son introduction à travers toute la Grande-Bretagne, puis dans de nombreux pays d’Europe tout au long du XXe siècle.

"À l’heure actuelle , peut-on encore lire sur le portail environnement de la Wallonie, sa population européenne est estimée à environ 160000 individus dont environ 50% en Grande-Bretagne. Sa reproduction est effective dans dix-sept pays (B, NL, L, F, D, IT, DK…) et sa population est en augmentation."

Sachant que son espérance de vie est de 24 ans, on comprend qu’elle aura encore le loisir de se reproduire allégrement sur nos terres.

L’histoire de cet oiseau est assez symptomatique de l’effet dévastateur de l’impact de certaines actions irréfléchies de l’homme sur son propre environnement.

De quoi aussi se poser la question de savoir qui sont, en définitive, les véritable nuisibles dans cette histoire…