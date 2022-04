Un immeuble de la ruelle d’Ennetière déclaré inhabitable

Un rapport de la zone de secours exigeait une mise aux normes des logements dans un délai de trois mois à compter du 15 octobre 2021 afin que ces derniers puissent rester occupés.

Le propriétaire, également habitant de l’immeuble, n’a donné aucune suite à ce rapport, ni au courrier du 17 février 2022 qui l’invitait à faire part des travaux qui ont pu être aboutis pendant ce laps de temps.

Ce dernier est cependant venu s’expliquer le 17 mars après un autre courrier indiquant le risque que l’interdiction d’occupation soit déclarée.

Cinq logements individuels ou une collocation?

Le principal problème des logements serait leur superficie trop peu importante. Le propriétaire s’est défendu en indiquant qu’il avait loué son bien comme une collocation et non comme des appartements individuels. Cette explication n’a pas convaincu le bourgmestre étant donné que la police avait attribué différents numéros aux logements.On relève également des incohérences dans le contrat de bail. De plus, pour un logement collectif, l’immeuble n’est ni couvert par un permis d’urbanisme ni de location. "L’agencement actuel est illégal", stipule l’arrêté de police.

Considérant que l’immeuble doit retrouver sa destination unifamiliale et qu’il présente des risques pour ses occupants, le bourgmestre a déclaré que les habitants, excepté le propriétaire, avaient trois mois pour évacuer les lieux.Il est également ordonné au propriétaire d’afficher l’arrêté de fermeture sur la porte d’entrée. Un recours au Conseil d’État contre cette décision pourra être déposé dans les 60 jours.