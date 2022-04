Quels travaux à la rue Saint-Martin à Tournai? (vidéo)

Et Dieu sait si ces derniers sont réclamés à cor et à cri, non seulement par les riverains ainsi que par les automobilistes mais aussi, et surtout, par les cyclistes et autres usagers faibles qui empruntent cette rue conduisant directement vers le cœur de la cité.

L’état de la voirie est tel que ce n’est pas exagéré de prétendre qu’il est nécessaire de disposer d’un 4x4 ou d’un solide VTT pour la parcourir sans casse.

Une situation qui présente toutefois l’avantage de ralentir l’ardeur de certains Fangio qui souhaiteraient y tester la puissance de leur véhicule. Pas mal de commentaires, parfois très drôles (mais pas toujours), circulent à ce sujet sur les réseaux sociaux.

Bref, la vidéo TikTok est porteuse d’espoir car elle laisse entrevoir la perspective d’une solution proche au problème évoqué plus haut.

Nous avons bien entendu posé la question au principal intéressé de savoir à quoi peuvent bien correspondre exactement ces documents que l’on aperçoit dans la vidéo: "Il s’agit des documents relatifs à la complétude de la demande de permis visant au réaménagement des espaces publics et de l’égouttage de la rue Saint-Martin par la Ville de Tournai. Avant cela, tous les réseaux souterrains d’adduction de fluides et d’énergie seront renouvelés" , nous répond Paul-Olivier Delannois par le biais de son cabinet.

Voilà qui semble donc de bon augure pour les travaux de voirie proprement dits.

Renseignements pris, ceux-ci sont en effet prévus pour le second semestre 2023.

Comme quoi, tout vient à point à qui sait attendre…