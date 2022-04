Les bienfaits de la pierre…

À l’unanimité, le conseil a approuvé la taxe sur les carrières et sablières pour 2022. Cette année, la compensation régionale sera de 60% des droits constatés bruts, indexés de 4,8%, et la taxe principale ne pourra être levée qu’à concurrence de 40%. Tout comme l’an dernier, une compensation supplémentaire de 216618€, issue du transfert de tonnage de Tournai vers Antoing, sera octroyée. La taxe communale principale sera donc de 510006€ tandis que la compensation octroyée par le Gouvernement wallon sera de 765010€. Enfin, une taxe complémentaire de 147065€ sera levée. Il s’agit de la différence entre le montant de la compensation et les montants qui auraient été pro mérités pour 2022. L’apport des carriers est donc au total de quelque 1,4 million d’euros… et des poussières!