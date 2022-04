Présidentielles: «J’ai eu l’impression que les Français se sentaient plus impliqués cette fois»

Des problèmes «administratifs»

Ce dimanche matin, l’ambiance était tendue pour la responsable du site tournaisien, Maxence Waerniers. En cause, un flux important de votants à gérer et de litiges à régler. " Le principal souci est d’expliquer aux personnes concernées que les formalités n’ont pas été effectuées dans les délais ". En effet, le vote n’étant pas obligatoire chez nos voisins, les Français avaient jusqu’au 4 mars pour s’inscrire sur les listes électorales consulaires afin de recevoir une convocation.

D’autres électeurs n’étaient pas repris dans la liste, ou disposaient d’un mauvais numéro de bureau de vote sur leur convocation.

Malgré ces complications administratives, l’organisation sur place semblait mieux ficelée, a témoigné Anne-Sophie, qui réside en Belgique depuis 30 ans: " Cette année nous n’avons pas dû faire la queue, nous étions classés par ordre alphabétique et plusieurs bureaux étaient ouverts, c’était très bien .Mon fils a voté ce dimanche pour la toute première fois! Comme il s’intéresse beaucoup à la politique, c’était très important pour lui de pouvoir mettre son bulletin dans l’urne. "

Le sentiment du devoir accompli

Dans la cité des Cinq Clochers, 4000Français étaient attendus.Parmi les plus matinaux figurait Léa, 26 ans, qui possède la double nationalité. " Je trouve que c’est un devoir citoyen d’aller voter.C’est actuellement la seule action qui me lie encore à la France. De plus, cette année, je trouve qu’il y a des candidats qui peuvent être dangereux pour le pays. Il est donc encore plus important de faire usage de sa voix. "

Ophélie, 27 ans, s’est également rendue aux urnes. " Je suis hyper confiante dans mon choix, même si je dois avouer ne plus beaucoup croire en la démocratie.. "

Les deux jeunes femmes ont constaté une affluence plus conséquente qu’en 2017." J’ai été surprise par l’effervescence sur place, on avait pourtant annoncé un taux d’abstention très élevé! ", s’étonnait Léa.

" J’ai eu l’impression que les Français se sont sentis plus impliqués, certainement à cause des années Covid, et de tout ce qui se passe dans le monde. Je trouve ça super important de voter même en étant émigrée. Je pense même que ça devrait devenirobligatoire comme en Belgique ", confiait Ophélie.

À l’heure d’écrire ces lignes, les résultats pour les bureaux de Tournai et Mouscron ne nous étaient pas communiqués.