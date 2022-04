Les citoyens français de Wapi se rendent aux urnes ce dimanche

Dans les bureaux de vote ouverts à Tournai et Mouscron, douze bulletins aux noms des candidats à ce premier tour des présidentielles attendent les Français de Wapi. Les Bernissartois, eux, ont été convoqués sur Mons. Le consulat général de France à Bruxelles a organisé au total 84 bureaux de vote sur tout le territoire belge. Six se situent à Tournai et cinq à Mouscron. Sur les quelque 35000 Français établis en Wapi, environ 14000 sont inscrits au Consulat.