Horizon: un nouveau mouvement politique à Comines-Warneton

Ce vendredi soir, ce sont près d’une centaine de personnes qui se sont retrouvées pour cette rencontre. David Werquin a introduit la soirée en parlant du constat et du contexte lié à la création de ce mouvement politique. "Les élections 2018 ont bouleversé le paysage politique cominois avec le renversement d’une majorité absolue Action et la mise en place d’une tripartite composée de libéraux, d’écologistes et de MCI. Aujourd’hui, les gros dossiers de discorde (RN 58 et Clarebout) ne sont pas aboutis. Du côté de l’opposition, Action n’a jamais pris ses marques dans son rôle Tout ceci conduit à des conseils communaux où la politique dans le sens noble ne trouve plus sa place."

Une «complémentarité»

En poursuivant leurs échanges en dehors des conseils communaux, Frédéric Hallez, Clémentine Vandenbroucke et David Werquin se sont rendu compte de leur "complémentarité". "Le but de notre mouvement est celui de proposer une politique pour les citoyens et avec les citoyens. Le projet est plus important que nos personnes. Nous sommes là pour les citoyens et non pour nous, cela avec une équipe pour nous aider" , a insisté David Werquin.

Ensuite, Clémentine Vandenbroucke a partagé les propositions d’une " politique rassembleuse et apaisée, tournée vers l’avenir ". " Notre offre se veut avant tout simple, a-t-elle indiqué. Nous souhaitons revenir aux fondamentaux de la politique et de la démocratie. Notre priorité est celle de l’intérêt collectif qui doit être trouvé pour et par le citoyen. Notre offre se veut donc rassembleuse: nous prenons la parole au nom d’un mouvement que nous avons initié mais que nous voulons co-construire avec les citoyens. Nous sommes trois à prendre la parole mais c’est ensemble que nous arriverons à faire bouger les lignes. Notre offre se veut apaisée mais pas consensuelle: la liberté d’expression est l’un des garde-fous de notre démocratie ".

Pour terminer, Frédéric Hallez a présenté les bases du projet (voir ci-dessous) avant la diffusion d’une vidéo dévoilant les nom et logo de ce nouveau mouvement politique: "Cette ambition pour Comines-Warneton s’appellera "Horizon" écrit en cyan".