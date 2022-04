L’Europe s’invite au collège Saint-Julien

La semaine dernière, c’était au tour des Belges d’accueillir leurs confrères européens. La délégation était composée de 24 élèves, accompagnés de sept professeurs.

Au collège Saint-Julien, ce ne sont pas moins de 18 élèves de la 3eannée secondaire à la rhéto qui suivent les différentes préparations et mobilités du programme. Ils ont cependant été rejoints cette fois par d’autres élèves, qui, avec leur famille, ont accueilli et hébergé leurs hôtes d’une semaine.

"L’objectif principal, c’est l’ouverture" , commente Stéphanie Groulard, coordinatrice du projet Erasmus pour le collège Saint-Julien et, par ailleurs, professeur de latin-grec. "L’ouverture à la culture, l’ouverture aux langues aussi. C’est l’occasion de donner la possibilité aux élèves d’avoir plus de confiance en eux. Nous sommes dans un projet où finalement la grammaire passe au second plan. Ce n’est pas grave de faire des fautes. L’important c’est d’arriver à communiquer. Ath n’est pas une ville multiculturelle ni cosmopolite. Ces rencontres européennes permettent aussi aux élèves de sortir de leur zone de confort et de voir d’autres choses."

Les Erasmusiens ont vécu une semaine intensive d’échanges et de riches découvertes. De la visite de la tour Burbant au Parlement européen, en passant par les carrières de Maffle ou la ville de Bruges, le programme était dense. "La semaine était aussi ponctuée par des activités que les élèves avaient préparées en amont, ajoute Stéphanie Groulard. Ils ont, par exemple, fait une activité sur les stéréotypes des différents pays et ont aussi présenté chacun leur carnaval."

"C’est très important de créer des ponts entre les cultures pour favoriser la paix et la compréhension entre les cultures , souligne Knud Bjerregaard Hansen, directeur d’école au Danemark. Avec la situation en Ukraine, ce projet prend encore plus de sens puisqu’il sert à se réunir autour des mêmes valeurs. Il existe évidemment des différences entre les cultures, mais ce genre de rencontres montre bien qu’on a aussi beaucoup de points communs dans les valeurs qu’on défend, et donc ça évite d’avoir trop de préjugés par rapport aux autres."