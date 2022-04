Voilà dix ans, Luc Couvreur, l’un des fondateurs, évoquait pour L’Avenir la naissance du mouvement de jeunes à Ollignies. "En fait, des ados du village ont créé un mouvement de jeunes, "les cols verts", avant que naisse le patro puis c’est tombé à l’eau et le patro est revenu en 1972 grâce au curé Benoni Deroubaix qui l’a lancé à Ollignies."

Ce samedi, le village va donc grouiller d’activités.

dès 7h (et jusqu’à 15h), une marche est organisée dans le village d’Ollignies, sur 5,10 et 20 km; le parcours des 5 km est accessible aux poussettes. PAF: 5€ avec une boisson offerte et un ravitaillement le long du parcours.

Monsieur Michel

Dès 10h, sera organisé un "village pour enfants" avec un concert de Monsieur Michel à 16h. Neuf châteaux gonflables; barbe à papa, granitas. Prix: 5€ pour toute la journée.

Festival musical dès 18h

Dès 18h, est prévu un "festival de musique" avec Auguste Lécrivain, "Ça gratte ma puce", "Les gendrains", "Alouest", "Carpe Diem". Prix avant 17h: 5€; prix après 17h: 8€ avec foulard et 10€ sans foulard.

Bar et barbecue sur place durant toute la journée. Exposition de photos.

Cette journée festive aura lieu au 57 de la rue des Combattants à Ollignies, ce samedi 9 avril.