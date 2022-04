Notes tournaisiennes pour la Musique Royale de la Marine belge (vidéos)

Le Tournaisien Stéphane Letot se dit heureux de pouvoir faire au quotidien ce qui lui tient le plus à cœur: de la musique… ©La Défense

Au conservatoire de Mons, dans un premier temps, à Bruxelles, ensuite, du saxophone et des percussions, Stéphane apprendra toutes les nuances. Il en sortira notamment avec un premier prix en percussion et en saxo jazz. Auparavant, il avait déjà été engagé comme professeur au conservatoire de Tournai où il donne toujours aujourd’hui des cours de percussion et de jazz.

En 2010, il se présentait au concours organisé par la Défense pour le recrutement de musiciens au sein de la Musique Royale de la Marine belge et a été intégré dans la foulée.

Après quelques semaines d’instruction militaire, il a rejoint la formation avec le grade de Premier sergent-major.

"C’est pour moi une énorme satisfaction de pouvoir jouer avec cet orchestre , nous a-t-il confié, cela correspond parfaitement à mes attentes musicales et artistiques; je peux improviser, jouer du saxo, mais aussi de la percussion au besoin.C’est un véritable luxe et un privilège d’appartenir à un orchestre qui me donne l’opportunité de jouer aussi souvent…"

Des prestations variées pour un concert d’une heure dix minutes

Pour ceux et celles qui l’ignoreraient, notre pays compte trois orchestres, ou plutôt trois "MusiquesRoyales", militaires, soit celles des Guides, de la Force Aérienne et de la Marine.

Bien évidemment, jouer au sein de telles formations implique certaines "obligations" qui, en réalité, n’en sont pas quand on est, comme Stéphane, passionné par son métier.

Les musiciens de la Force navale répètent tous les jours à Ostende, sous la houlette du chef de musique, Bjorn Verschoore. Ils participent bien entendu aux diverses prestations qui s’inscrivent dans la mission première d’un orchestre militaire et qui consistent à jouer lors des cérémonies officielles: défilé du 21 juillet ou remise de commandement, par exemple.

Mais il y a aussi les différents concerts - et spectacles - donnés en extérieur, que ce soit sous la forme d’un Taptoe (soit l’orchestre en mouvement) comme on eut l’occasion d’en apprécier autrefois sur la place de Tournai dans le cadre des Quatre cortèges ou pour des concerts (avec l’orchestre statique cette fois) comme ce sera le cas le premier mai dans le cadre du Tournai jazz festival. Un dernier événement pour lequel la présence de l’orchestre de la Marine se justifie d’autant plus que, depuis 2010, celui-ci affirme une identité jazzy de plus en plus marquée ne fût-ce qu’en recrutant principalement des musiciens férus dans cette discipline.

Ses moments de loisirs, Stéphane les consacre aussi à la musique, en apportant son expérience à des groupes locaux. C’est d’ailleurs ce qui lui vaudra de se produire à plusieurs reprises dans le cadre du Tournai jazz festival au sein de formations différentes.Il y était déjà pour l’ouverture, en duo avec Simon Danhier, avec un vibrant hommage à Toots Thielemans.On le retrouvera lors du festival, avec le West Music club, mais aussi avec le Jazz music orchestra (JMO) de Pecq, avec The B-Wappy Machine (du rockabilly avec une touche de swing) et avec le collectif de jazz du conservatoire de Tournai.