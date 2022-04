Il avait été soulevé que le réseau communal était constitué de 81% de canalisations en amiante-ciment. Une révélation qui avait fait par ailleurs beaucoup de bruits.

L’affaire suit son cours

Lors du dernier conseil communal de Frasnes-lez-Anvaing, qui se tenait jeudi soir en présentiel, la problématique des canalisations a de nouveau, été évoquée par la bourgmestre Carine De Saint-Martin (MR).

"Le collège communal trouve que les analyses faites par la SWDE ne sont pas assez détaillées. Effectivement, nous ne savons pas précisément où elles ont été faites."

"De ce fait, le collège a sollicité que des analyses approfondies nous soient communiquées ainsi que l’intervention d’un expert. À ce jour, l’affaire suit donc son cours."

Dans un courrier envoyé à la bourgmestre Carine De Saint-Martin, la SWDE avait tenu à apporter des précisions importantes pour l’ensemble de la population.

Elle insistait sur le fait que la santé des consommateurs "est au cœur des préoccupations quotidiennes de la SWDE".

Et qu’elle met "tout en œuvre pour fournir […] une eau répondant à des critères sanitaires stricts et donner une information transparente".

La SWDE affirmait également qu’aucune fibre d’amiante n’avait été détectée dans les échantillons prélevés au niveau du robinet de ses clients.

Elle va poursuivre sa veille sanitaire et précise que le plan de prélèvement en cours de déploiement est le suivant: renouveler la campagne d’analyse réalisée en 2018, un contrôle de la qualité de l’eau au niveau des communes qui ont été citées dans le reportage et un contrôle de la qualité de l’eau dans les zones de distribution où le taux de canalisation en amiante-ciment est le plus élevé.