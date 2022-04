Pas une «première»

Ce n’est pas la première fois qu’il commet de tels faits puisque le 18 janvier 2021, le prévenu était arrêté et placé en détention préventive. Il a alors écopé d’une peine de 37 mois avec sursis pour ce qui excède un an. Il est sorti de prison le 27 mai 2021.

"Et même pas 24 heures après, ses vieux démons le rattrapent" , explique la défense. L’avocat du prévenu ajoute que si son client n’est pas présent à l’audience du jour, c’est qu’il est en cure dans un centre spécialisé et n’a pas le droit d’en sortir avant neuf mois. "Il pouvait débourser entre 400 et 500 euros par jour pour sa consommation de cocaïne. À présent, il fait des efforts, donc je sollicite une peine probatoire autonome" .

La stagiaire judiciaire réclame deux peines: l’une de 37 mois pour la fraude en mentionnant que l’homme ne peut plus obtenir de sursis ni de suspension, et l’autre de 3 mois pour ce qui concerne la drogue.

Le jugement sera prononcé le 2 mai.