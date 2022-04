Mouscron : la voiture renverse le cycliste et poursuit sa route

La scène a été filmée par une caméra urbaine et la vidéo a été diffusée à l’audience. On y voit l’auto changeant volontairement de bande de circulation pour renverser le cycliste qui roulait dans le sens inverse. La voiture a ensuite pris la fuite vers la rue Serpentine, laissant le cycliste, blessé à la tête, sur le bord de la route. Quant à son vélo, il a été coupé en deux.

Entrave méchante à la circulation

La conductrice a été identifiée et elle a déclaré que son passager s’était saisi du volant pour changer de trajectoire, car il était très énervé et sous l’influence de l’alcool. Le tribunal a acquitté la jeune femme, mais a condamné le passager, en aveux, pour des coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à quatre mois.

Toutefois, le ministère public estime que c’est une entrave méchante à la circulation et appuie ses arguments sur base d’un jugement rendu pour une affaire similaire par un autre tribunal.

Une peine de quatre ans a été réclamée contre celui qui a déjà écopé d’une peine de quatre ans, le 24 février 2021, pour un vol avec violence!

La défense a plaidé un sursis simple. Arrêt le 4 mai.