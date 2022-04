Le symbole de tout un village

La vie s’anime autour du moulin

Le moulin est aujourd’hui le symbole du village et se retrouve souvent au cœur d’activités populaires. " Des visites sont proposées toute l’année sur demande ", explique Caroline Dhaenens." Mais, il ouvre aussi ses portes lors de la fête du village en mai, ou lors des Journées wallonnes du patrimoine, au mois de septembre. " Lors de cet événement, une promenade-spectacle invite le public à découvrir une histoire, avec souvent comme élément central… le moulin! " C’est une grande fierté pour notre famille de pouvoir s’occuper de ce moulin, et surtout de voir que notre passion se transmet de génération en génération. Tout le monde est sensibilisé à la cause dans notre famille. Nous gardons tous un œil dessus, et c’est nécessaire, car le moulin est un édifice fragile. "