Comines : un folklore s'est créé autour du Moulin Soete

Plus de farine pour l’alimentation humaine

Le meunier a hâte de commencer la saison touristique, qui s’étend du 1er mai au 30 septembre, de 9 à 12h et de 15 à 18h, chaque dimanche et jour férié:"Je monte à bord comme sur un bateau, je tire profit du vent. Je suis aussi fils de menuisier et la passion du bois ne m’a jamais quitté. Ces deux derniers étés ont été plus difficiles à cause de la crise sanitaire et l’on a vu moins de monde, mais j’espère que, dès le 1er mai, le public sera au rendez-vous."

En raison des règles de l’Afsca, le moulin ne produit plus de farine pour l’alimentation humaine: " On a trouvé un accord avec un marchand de grains local: il nous livre gratuitement le blé, environ 1000 kg par an, et on lui rend la mouture, qu’il intègre aux aliments pour bétail."

La fête de la moisson: un must local!

Le moulin constitue un élément fondamental du folklore d’une région autrefois rurale:"Son retour en 1987 a permis de justifier la fête de la moisson et de développer diverses activités: le tourisme, mais aussi des moments forts qui réunissent la population: le concours de cucurbitacées, le jet au pot, le jet de faluches depuis le haut du moulin, etc..

Nous avons vécu de grands cortèges folkloriques. Et je me réjouis qu’aujourd’hui le comité soit constitué d’une équipe dynamique. Cette année, ils ont fait confectionner de nouveaux costumes pour le géant Baptiste et le comité. Ils seront inaugurés le lundi de Pentecôte, le 6 juin, dans une journée festive avec apéro, jeux anciens, etc."

Plus que jamais André de Campenaere cherche à dynamiser ce bel outil: " J’entretiens de bons contacts avec Wervik, qui possède deux moulins. Des apprentis-meuniers de l’école de Bruges y font leur stage et certains d’entre eux viendront s’exercer sur le moulin Soete.

Vincent Demeyer, le meunier de Thimougies, dont le moulin a été inauguré ce dernier week-end, a passé son examen final à Comines Ten-Brielen. C’est important que les meuniers soient bien formés. J’y vois aussi ma succession. J’avais dit à mon épouse que j’arrêterais à 75 ans, mais je n’ai pas tenu parole. Je lui ai promis pour mes 80 ans, soit dans un an et demi! On verra bien…"