"Mais, quand j’ai constaté que ce sont toutes les poules noires qui avaient d’abord disparu, et puis quelques jours après les blanches, et enfin les rousses, j’ai bien pensé qu’un renard ne pouvait pas agir de manière aussi sélective", nous a confié Fred, bien connu dans le monde du spectacle pour être l’imprésario de la chanteuse tournaisienne Sonia.

Le poulailler de Fred semble pourtant bien sécurisé mais c’est manifestement insuffisant... ©Com.

"Depuis j’avais racheté huit poules au marché et celles-ci ont de nouveau disparu durant la nuit de vendredi à samedi dernier", poursuit-il.

Si, dans un premier temps, Fred avait décidé de ne pas prévenir la police, il s’est tout de même décidé à le faire après les 8 dernières disparitions.Et selon les investigations menées par les pandores sur le terrain, il s’avère que l’on peut innocenter à coup sûr maître goupil.

"Les policiers m’ont précisé qu’il s’agissait bien là de l’œuvre d’un voleur et non pas d’un animal", précise Fred.

Le malfrat intervient vraisemblablement durant la nuit, à l’heure où les volatiles profondément endormies, se laissent cueillir comme des fruits mûrs sans exprimer le moindre cri.

Entretemps, Fred a appris qu’une trentaine de poules appartenant à d’autres riverains du même quartier avaient disparu au cours des 12 derniers mois. Dans ce dernier cas, on a aussi cru qu’il s’agissait de l’œuvre d’un renard mais cela n’a jamais été démontré.

Inutile de dire que la police investigue pour savoir qui a bien pu commettre de tels faits et tenter de retrouver les poules, si ces dernières n’ont pas terminé leur existence sous forme de vol-au-vent. Une hypothèse qui n’a rien de surréaliste à l’heure où certains éprouvent de plus en plus de difficultés à se nourrir face à l’augmentation générale des prix.