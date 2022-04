Son principal agresseur, R.M, dénommé Hasni, a été accusé de coups et blessures avec pour circonstance aggravante d’avoir provoqué la mort sans intention de la donner. Trente-sept mois avaient été sollicités à son encontre en février dernier."En raison de la disproportion flagrante entre d’éventuelles insultes et les coups portés le 3 août 2018, ces derniers sont qualifiés de purement gratuits. La victime ne présentait aucun danger, était seule et pour asséner les coups, le prévenu a pris de l’élan.

Hasni a profité de sa pratique de sport de combat. Dans ces conditions et même s’il n’a pas voulu les conséquences mortelles, les circonstances exigent que la peine maximale soit prononcée à son encontre".

Le Tourquennois écope finalement de cinq ans d’emprisonnement dont un an ferme. Les deux autres personnes impliquées bénéficient d’une suspension du prononcé de la condamnation pendant une durée d’un an.

Pas directement dû aux coups

À plusieurs reprises, MeMayence, avocat de la partie civile, avait demandé au tribunal de se désigner comme incompétent dans ce dossier. La prévention de coups et blessures était pour lui un homicide involontaire."Ce sont les coups d’Hasni qui ont causé la mort de Fethi. Je ne peux pas prouver que les deux autres prévenus aient entraîné la perte de la victime de manière intentionnelle et/ou avec circonstances aggravantes", avait-il expliqué.

Au vu du rapport d’expertise, le président n’a pas requalifié les faits en tentative de meurtre et s’est donc jugé apte à prononcer le jugement.

"Attendu que le décès n’est pas dû directement aux coups portés, mais aux lésions provoquées par la circonstance que la victime a chu sur l’arrière du crâne, ce qui a entraîné des fractures et un contrecoup vers l’avant.

Autrement dit, entre les coups et le décès, il y a eu trois étapes: les coups, la chute sur l’arrière du crâne et le contrecoup. Attendu que les éléments objectifs du dossier ne révèlent pas que ces trois étapes sont intégralement une conséquence normale ou suffisamment probable des coups donnés à la suite d’un malheureux concours de circonstance. Attendu que dans ces conditions a fortiori il n’existe pas d’arguments pour conclure qu’Hasni, en donnant les coups tels qu’il les a assénés, devait avoir conscience du risque létal qu’encourait la victime. Il n’y a pas lieu de requalifier la prévention".