Moulin de Blaton : il faudra désenclaver l’édifice

Parmi les réaffectations envisagées, il était question d’y relancer une activité meunière mais aussi d’y établir un magasin à consonance bio avec des produits en vrac.

Le dossier a connu des péripéties et même une procédure judiciaire. Fin juin 2020, les lieux ont été libérés de toute occupation et une réunion a été menée pour bien délimiter les emprises respectives.

Car c’est la question de l’accès au moulin qui se posait et qui se pose toujours puisqu’il se situe dans une sorte d’enclave au milieu des prairies. »Il n’y a pas d’inconvénient à ce que l’accès se fasse un peu plus loin, avait indiqué le bourgmestre Roger Vanderstraeten en conseil communal.Nous avons fait une proposition d’accès via la voie rapide avec aussi un aménagement, qui a reçu l’aval du SPW, pour pouvoir déplacer l’accès au moulin 50 mètres plus loin, ceci pour ne pas embêter l’agriculteur ».