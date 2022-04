En mars 2020, le conseil communal d’Enghien adoptait le cahier des charges concernant le marché public de travaux pour la fourniture et la pose d’une sculpture en hommage à Eddy Merckx sur le rond-point situé au croisement des chaussées de Brunehault et de Bruxelles. Une œuvre d’art qui était déjà inscrite au budget 2019. Trois ans plus tard, à l’occasion du dernier conseil communal, le dossier passe le braquet supérieur et devrait bientôt voir la ligne d’arrivée. En effet, l’assemblée a adopté la convention à conclure entre la SOFICO et la Ville d’Enghien relative au placement, à titre gratuit de cette œuvre d’art."Nous avons longuement sollicité cette convention,souligne le bourgmestre Olivier Saint-Amand (Écolo).Nous en avons besoin pour installer la statue, car le terrain appartient au Service Public de Wallonie. Une fois que nous aurons cette convention, nous pourrons avances sur le dossier."