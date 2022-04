Pas de tunnel sous la place. Pas d’inauguration d’une gare. Et pas de Moulin du Cat sauvage transformé en éolienne non plus.

Hercule Poirot n’était pas de la partie, mais tous les Ellezellois(es) avaient répondu à l’appel de Christian Pieman et des Amis du Folklore, malgré une météo diabolique. L’événement du jour, c’était la présentation d’un nouvel élément qui va s’installer à côté des personnages déjà immortalisés sur le mur de la fontaine.

Après quelques mots d’accueil et de beaux airs de musique interprétés par la fanfare des "Amis réunis", Christian a détaillé la genèse du projet."L’imaginaire et le folklore se sont toujours inspirés de la réalité. Nous sommes remontés très loin dans l’histoire locale pour dénicher notre personnage. De longues recherches nous ont conduits jusqu’en l’an 870. Ellezelles, à cette époque, ce sont quelques masures bien paisibles autour d’une petite forteresse en bois. Et soudain les Vikings envahissent la région d’entre Escaut et Dendre. Un moine, Franciscus, va décrire les exactions de ces fougueux guerriers. Nos archivistes relèvent que l’un d’entre eux s’est installé chez nous par la suite. C’est lui le héros de ce 1er avril 2022. Il rassemble tous les mauvais caractères de son époque, les grincheux, les médisants… Curieusement, on les retrouve chez nos contemporains, des gens de mauvaise foi, les râleurs que l’on croise sur Facebook. En fait, rien n’a tellement changé depuis son passage. C’est pourquoi nous l’avons baptisé “Eul gross' tîte d’Eulzîle”".

Après la cérémonie de présentation, l’assemblée a rejoint la salle "Chez nous" en cortège et en musique. Dans le public, le bourgmestre Ides Cauchie, heureux comme un poisson dans l’eau, ne cachait pas son bonheur.

"Après deux ans d’isolement et de privations, nous voici de nouveau ensemble, dans cette belle salle. On retrouve ses amis, on découvre de nouveaux invités. Il y a de l’ambiance. On a l’impression que tout est redevenu comme avant."

Pour parfaire ce sentiment de bonheur retrouvé, de délicieux saurets cuits au feu de bois attendaient les convives pour que se terminent dans la bonne humeur les festivités du poisson.