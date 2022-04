"Je commence une nouvelle aventure qui a pour but de rassembler des jeunes, le plus possible, qui ont entre 16 et 35 ans, qui habitent la Wallonie Picarde et qui souhaitent mettre en place des projets au sein de leur ville, village ou quartier, toujours dans l’optique de promouvoir sur le terrain nos valeurs de solidarité, égalité et de liberté."

Jimmy Ababio et son équipe veulent s’atteler à aider les personnes précarisées comme les étudiants, les SDF ou les migrants."L’idée est aussi de sensibiliser en organisant des débats-conférences, en invitant des intervenants qui ont des avis différents sur une série de sujets sociétaux, comme l’accueil des migrants, afin que chacun puisse être davantage éclairé et puisse développer son esprit critique. Nous organiserons également des actions de sensibilisation sur le terrain, comme la distribution de kits de prévention concernant les maladies sexuellement transmissibles", assure Jimmy Ababio.

Le MJS de Wallonie picarde entend aussi dénoncer plusieurs phénomènes sur la place publique, comme les inactions face aux changements climatiques, les inégalités de genre, le prix et la fréquence des transports en commun ou encore l’inaccessibilité à la propriété d’une habitation pour les jeunes adultes. "Nous nous amuserons aussi à travers des événements festifs",précise Jimmy Ababio, qui est élu pour deux ans.

0498/272547