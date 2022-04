"Mon fils a perdu sa maman à sa naissance, explique-t-il.Je me suis alors occupé seul de lui. Au Rwanda, mon pays d’origine, ce que j’ai fait est accepté. Il s’agit de fessées, de sanctions verbales aussi. On peut utiliser différents objets, le tout dans un but éducatif."

L’avocat de la partie civile, qui est en réalité le tuteur ad hoc du fils, indique que ces faits sont inacceptables:"Monsieur frappait souvent son fils à l’aide d’un câble alors qu’il se trouvait nu sur une chaise. S’il obtenait de moins bons résultats à l’école, alors qu’il s’agit d’un bon élève, c’était la sanction. Ce que mon client espère simplement, ce sont des excuses."

Le ministère public a souligné qu’au départ, le prévenu niait les faits alors que son fils se plaignait pourtant de sévices subis le plus souvent pour des motifs futiles."Monsieur a utilisé un câble de 53 centimètres. La police a retrouvé le câble mais monsieur a même prétendu que les policiers avaient introduit le câble dans son domicile."

Le prévenu avait été placé en détention préventive. Le ministère public a requis 3 ans alors que la défense sollicite le sursis probatoire."Mon client a été libéré sous conditions. Il lui arrivait de chicoter…"

Il reproduit l’éducation de ses parents…

Ce terme fait référence à des châtiments corporels. Le but du prévenu, soutient la défense, était d’infliger une correction à son fils afin d’éviter un nouveau problème de comportement. Chacun appréciera.

"Mon client est arrivé en Belgique en 2013. Il n’a fait finalement que reproduire l’éducation sévère reçue de ses parents. Dans son esprit, ces sévices ne sont pas considérés comme de la maltraitance. Mon client n’a pas d’antécédents."

Du bout des lèvres, Jean s’est excusé.

Le jugement sera prononcé le 28 avril.