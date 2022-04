Comines - Warneton : une friperie solidaire fait revivre la salle d'attente de la gare

" En 2018, la friperie Akabo était née dans les locaux de l’église protestante, précise la présidente Christine Verbeke.J’y allais de temps en temps et j’ai trouvé le concept très intéressant."Un an plus tard, l’aventure Akabo s’est terminée brutalement, le local n’étant plus disponible.

" Nous avons contacté la commune pour stocker les vêtements et pour nous trouver un autre local, poursuit la présidente.Notre stock a été placé dans l’ancien Blokker. Et, finalement, la salle d’attente de la gare nous a été proposée et nous avons accepté."

Akabo est ainsi devenu "Gare aux fringues", clin d’œil à l’ancienne salle d’attente qui a vu défiler tant Cominois.e.s en partance vers d’autres aventures.

Finalement, un trio s’est constitué autour de la présidente Christine Verbeke, qui a reçu l’aide de Rosette Maes et Dorine Verhelst, pour la partie administrative et la communication.

C’est cette dernière qui s’est chargée du discours de circonstance: " Merci de croire en notre projet. Grâce à l’attribution de ce bel endroit vous permettez à chacun de venir se vêtir à petits prix et d’acheter plus responsable en jouant la carte de l’antigaspis."

Aménagements à terminer

La bourgmestre Alice Leeuwerck s’est réjouie que la salle d’attente de la gare, lieu de rencontre par excellence, ait retrouvé une fonction également en rapport avec les liens entre les habitants. L’échevin Philippe Mouton a remercié les bénévoles qui " remplissent une mission sociale essentielle."

Encore fallait-il réaliser les adaptations nécessaires, explique Christine Verbeke: " Tout est récupération: les vêtements, mais aussi la décoration et le mobilier. Le comptoir a été confectionné par l’Atelier Pro du CPAS, à partir de chutes de bois. L’essentiel du travail a été fait par notre équipe, sauf quelques aménagements par les services communaux. Pour l’heure, nous n’avons ni électricité ni chauffage mais ils nous ont été promis de telle sorte que tout soit en ordre pour l’hiver."

La friperie fonctionne grâce aux dons apportés par les citoyens. Les vêtements hommes, femmes et enfants sont acceptés, de même que les chaussures et les accessoires, mais seulement s’ils sont de bonne qualité. Ils sont triés, mis en rayon et étiquetés entre 0,5 et 5 €.

La Gare aux fringues est ouverte les mercredis de 13h30 à 17h; les vendredis de 9 à 12h et les samedis de 10 à 16h. Sur Facebook: Gare aux fringues.