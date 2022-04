Depuis l’aéroport voisin, ce sont désormais 15 destinations qui sont assurées par la compagnie espagnole, dont six nouvelles lancées cette année, au départ de l’aéroport de Lille dans 5 pays: Espagne (Palma de Majorque), France (Ajaccio, Bastia, Bordeaux, Calvi, Figari, Montpellier, Nantes, Nice, Perpignan, Toulouse), Italie (Cagliari, Palerme), Bulgarie (Varna), et Croatie (Split).: Cagliari, Calvi, Palma de Majorque, Palerme, Split et Varna. Volotea est d’ailleurs la seule compagnie aérienne à desservir Montpellier, Perpignan, Cagliari, Palerme, Varna et Split depuis l’aéroport de Lille en 2022.

Avec cette nouvelle base, Volotea renforce sa présence à Lille et proposera 491000 sièges au total sur ses 15 destinations.

Les nouvelles évasions

Lille – Cagliari

À partir du 2 juin 2022, Volotea opérera une fois par semaine (les jeudis) la ligne Lille — Cagliari. Une nouvelle liaison sur laquelle la compagnie proposera près de 4368 sièges.

Lille – Calvi

À partir du 4 juin, Volotea opérera une fois par semaine (les samedis) la ligne Lille — Calvi. Une nouvelle liaison sur laquelle la compagnie proposera 6000 sièges. Cette nouvelle liaison qui reliera Lille à l’aéroport de Calvi-Sainte Catherine s’ajoute aux 3 lignes déjà existantes vers la Corse (Ajaccio, Bastia et Figari).

Lille – Palma de Majorque

À partir du 16 mai 2022, Volotea opérera une fois par semaine (les lundis) la ligne Lille — Palma de Majorque. Une nouvelle liaison depuis Lille vers l’aéroport de Palma de Majorque, sa première destination en Espagne et sur laquelle la compagnie proposera 6552 sièges.

Lille – Palerme

À partir du 27 mai 2022, Volotea opérera une fois par semaine (les vendredis) la ligne Lille — Palerme. Sa deuxième liaison vers l’Italie depuis Lille, sur laquelle la compagnie proposera 7700 sièges.

Lille – Split

À partir du 8 mai 2022, Volotea opérera une fois par semaine (les dimanches) la ligne Lille — Split. Sa première liaison vers la Croatie depuis Lille, sur laquelle la compagnie proposera 7300 sièges.

Lille – Varna

À partir du 17 mai 2022, Volotea opérera une fois par semaine (les mardis) la ligne Lille — Varna. Une nouvelle liaison depuis Lille vers l’aéroport de Varna, sa première destination en Bulgarie, sur laquelle la compagnie proposera 6552 sièges.

Un PDG heureux de se poser près de chez nous!

"Nous sommes très heureux d’annoncer le lancement de notre base de Lille, qui est devenue notre 7ebase en France, ce 1er avril 2022 ainsi que le lancement de ces six nouvelles destinations très plébiscitées. Le lancement de cette base est aussi synonyme de création d’emplois puisque nous créons 30 emplois directs et 25 emplois indirects à l’aéroport, sans compter les nombreux autres emplois à prévoir pour gérer l’activité supplémentaire générée par ce trafic additionnel. Volotea a pour ambition d’offrir aux habitants des Hauts-de-France toujours plus de nouvelles opportunités de voyage et de découverte en France et en Europe, à des prix toujours attractifs. L’inauguration de cette nouvelle base lilloise illustre notre ambition de développement fort et constant.", indique Carlos Muñoz, Fondateur et Président Directeur Général de Volotea.

En 2022, Volotea prévoit un développement historique en Europe et la France représentera près de 50% de l’activité de la compagnie, avec une prévision de plus de 5 millions de sièges. La compagnie aérienne, qui s’apprête à célébrer ses 10 ans de présence en France, entend jouer un rôle majeur dans le développement économique et social des territoires avec la création de plus de 150 nouveaux emplois locaux indirects, et un total de plus de 600 employés Volotea, en France, en 2022.

www.volotea.com.