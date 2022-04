Un nouveau logo pour une image rajeunie et modernisée de la Commune de Rumes

"Il est important de montrer que la Commune se modernise et notamment via une nouvelle identité visuelle,insiste l’échevine en charge de la Communication Clémence Lepla. Lepla. Il fallait donner un coup de jeune à notre logo et redynamiser l’image de la Commune."

Un logo à l’image de l’entité rurale

Jeudi soir lors du conseil communal, la nouvelle identité visuelle de la Commune a été dévoilée. Le logo imaginé par le graphiste rumois Quentin Beuscart et Clémence Lepla reflète le caractère rural de l’entité rumoise."Berceau campagnard, la commune est avant tout synonyme de proximité, de vie collective et de lien,explique-t-elle.C’est ce que symbolise le U par son unité avec le R, dans la continuité vers le M. C’est aussi dans cet esprit que nous avons souhaité une police de caractères droite et moderne, finie avec des arrondis afin d’asseoir cette idée de commune accessible et proche de l’humain."

On y retrouve également deux arbres importants au sein de la région: le peuplier et le saule têtard."Quant aux couleurs, nous sommes sur des couleurs “rurales”, avec cette proximité à la nature.Le vert met en évidence le naturel, le positif, l’équilibre, le réconfortant. Le marron, c’est le caractère rural, la terre, la force et la stabilité. Tandis que le jaune symbolise le peps, la fertilité, la lumière et la chaleur."Le logo sera dorénavant affiché sur les documents administratifs et outils de communication de la Commune. "Mais, dans un souci d’écologie et pour éviter tout gaspillage, nous allons dans un premier temps épuiser le stock actuel de papier à en-tête et d’enveloppes avec le blason communal avant de lancer une nouvelle production."

L’échevine annonce également qu’une réflexion est en cours pour le site internet de la Commune."Nous sommes actuellement en train de refondre le site communal avec un nouveau design, une nouvelle dynamique et davantage de clairvoyance. Le nouveau site est naturellement repensé en concordance avec le design et les couleurs du nouveau logo communal.Il devrait accessible en ligne dans les prochaines semaines."