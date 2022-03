Viva for Life ne reviendra pas (cette année) à Tournai

Et puis, le Covid est passé par là. Une édition 2020 en huis clos sur le parking de la RTBFà Bruxelles. Et finalement un retour dans la cité des Cinq Clochers en décembre 2021. Tout le monde espérait que le Covid fasse un pas de côté pour permettre de retrouver l’ambiance et l’événement grand public d’avant la crise sanitaire… Mais, les organisateurs avaient dû s’adapter aux restrictions sanitaires, en limitant notamment l’accès aux show-cases à un public très restreint. Une édition en mode "mineur" qui avait suscité des frustrations et de nombreuses critiques!

Tout cela n’avait néanmoins pas empêché la population de se mobiliser en masse et de faire preuve de solidarité, avec un nouveau record de dons à plus de 7,5 millions d’euros au profit des associations actives dans le secteur de la petite enfance et de la pauvreté!

Les organisateurs de Viva for Life ont pour politique d’installer le cube deux années d’affilée dans la même ville. Avec cette "demie" édition organisée dans des circonstances particulières, les Tournaisiens (et Wallons picards) espéraient obtenir une "compensation" et d’accueillir à nouveau l’opération de solidarité en 2022 pour une édition à 100%. Mais ce ne sera pas le cas.

"On m’avait déjà prévu fin décembre que Viva for Life ne reviendrait pas à Tournai l’année suivante, explique le bourgmestre Paul-Olivier Delannois. Ce n’est donc pas une surprise d’apprendre que l’événement sera organisé en 2022 dans une autre ville… comme le veulent les organisateurs en choisissant une nouvelle ville tous les deux ans."

Par contre, à la fois la Ville de Tournai et les organisateurs n’excluent pas un retour dans la cité des Cinq Clochers dans les prochaines années."Notre porte reste grande ouverte, par contre, si nous avons la possibilité d’accueillir à nouveau Viva for Life, il faudra avoir la certitude que le Covid est bien derrière nous et ne risque pas de venir perturber l’organisation. Je ne veux plus revivre la même situation que l’année dernière, où finalement nous avons vécu un “demi” Viva for Life avec des difficultés et des critiques à la clé. En plus de l’opération de solidarité, Viva for Life c’est aussi une grande fête populaire, et la fête, on ne la fait pas à moitié…"

Ladixième édition de Viva for Life se vivra en province de Luxembourg, plus précisément à Bertrix. C’est sur la place des Trois Fers, traditionnellement le théâtre de l’incontournable Baudet’stival, que sera installé le cube de verre, en décembre prochain.